Жінка позбулася ВІЛ без ліків. Це другий такий випадок в історії

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Мешканка Аргентини стала другою у світі людиною, що вилікувалась від ВІЛ без спеціальних ліків чи іншої допомоги.

Це підтверджено офіційно. За словами лікарів, імунна система жінки сама змогла позбутися вірусу.

Як повідомляє видання Archives of Internal Medicine, аналізи більш як мільярда її клітин не виявили інфекції.

Фахівці сподіваються: якщо вони з'ясують, як організм зміг подолати вірус, то зможуть відтворити цей процес.

А це допоможе розробити ефективне лікування ВІЛ - або навіть повністю викорінити це захворювання.

Усунення ВІЛ-інфекції

Висновки вчених є підтвердженням того, що деякі з нас з народження мають опірність до цього вірусу.

В одних зараженню перешкоджають гени. Інші, подібно до "пацієнтки з міста Есперанса" в Аргентині (вона просить не розголошувати її ім'я), заражаються вірусом, але потім позбавляються від нього.

Однак переважна більшість ВІЛ-інфікованих потребують довічної антиретровірусної терапії (АРТ). І якщо вони перестануть приймати ліки, вірус може активізуватися і знову створить серйозні проблеми для організму.

В останні роки почали з'являтися повідомлення про так званих "елітних контролерів", тобто людей, здатних придушувати вірус ВІЛ без спеціальних медпрепаратів, але з іншою допомогою.

ВІЛ-інфікованому Адаму Кастільєхо з Лондона пересадили донорські стволові клітини під час лікування раку, після чого він зміг відмовитись від ліків. Виявилось, що його заражені вірусом клітини були повністю усунені й замінені під час протиракової терапії.

Адаму пощастило: його донор належав до одного відсотка людей, які народилися з генами, що перешкоджають проникненню вірусу ВІЛ у клітини.

Втім, ніхто не може сказати, як довго Кастільєхо користуватиметься цими перевагами.

"Стерилізувальне лікування"

Однак у "пацієнтки з Есперанси" вірус ВІЛ не спостерігають вже понад 8 років.

Крім того, Лорін Вілленберг з Сан-Франциско теж, судячи з усього, вилікувалась від ВІЛ силами власної імунної системи.

Автор фото, Science Photo Library

Це дає іншим пацієнтам надію на так зване стерилізувальне лікування, тобто повне позбавлення від ВІЛ-інфекції.

"Людям, що не можуть позбутися вірусу самостійно, можна надавати стерилізувальне лікування, - каже доктор Сюй Юй, що очолила вивчення цього випадку. - Ми наразі досліджуємо, як за допомогою вакцинації можна стимулювати таку імунну реакцію у людей, що отримують АРТ. Це навчить їхню імунну систему брати вірус під контроль без допомоги ліків".

Вірус, що не прижився?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Як розповів оксфордський професор Джон Фрейтер в інтерв'ю ВВС, неможливо з упевненістю стверджувати, що хтось вилікувався від ВІЛ-інфекції.

Однак, за його словами, лікарі, що вивчали конкретний випадок, зробили все від них залежне в рамках наявних технологій, аби довести факт лікування.

"Головне питання в тому, чи вилікувався пацієнт самостійно, чи інфекція згасла сама по собі на ранній стадії", - каже професор Фрейтер.

Експертка з ліків проти ВІЛ, професорка Лондонського імперського коледжу Сара Фідлер вважає, що дослідження "пацієнтки з Есперанси" дуже допоможе у розробці нових видів імунотерапії.

Однак, на думку доктора Ендрю Фрідмана з університету Кардіффа, наявні ліки від ВІЛ - надзвичайно ефективні, і хоч завжди варто шукати нові способи лікування, пріоритетним завданням залишається покращення доступу до AРТ, що рятує людей в усьому світі.