Київ відновлює навчання у школах для всіх класів

49 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Влада Києва вирішила відновити очне навчання усіх класів з понеділка, 22 листопада, повідомив мер Віталій Кличко.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - повідомив Кличко.

Раніше очікувалось, що очне навчання у школах відновлюватимуть у школах із повною вакцинацією усіх викладачів.

16 листопада міністерство освіти написало лист керівникам місцевих освітніх департаментів з проханням відкрити школи для очного навчання, повідомила пресслужба відомства.

Це пропонують зробити в тих школах, працівники яких отримали повний курс вакцинації. Таких, за даними МОЗ, зараз 82%.

"З метою забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти та ураховуючи, що на сьогодні працівники понад 82% шкіл отримали повний курс вакцинації, Міністерство рекомендує у таких закладах освіти організувати освітній процес за очною формою навчання", - йдеться у листі.

Школи у більшості "червоних" регіонів повністю перевели на онлайн навчання на початку листопада через спалах коронавірусу. Закривали навіть ті заклади, де виконана норма про повну вакцинацію вчителів.

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Зараз лідери серед вакцинованих, за даними МОН - Харківська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська область. Там 88-91% освітян щеплені двома дозами.

Найменше освітян щепилось на Рівненщині (8%), Тернопільщині та Закарпатті - по 7%.

З понеділка 15 листопада за парти повернулись учні 1-4 класів у Львові. Решта школярів будуть на карантині до 29 листопада, повідомив мер Андрій Садовий.

Після тритижневих канікул з 9 листопада пішли до школи діти у Харкові, повідомляла директорка місцевого департаменту освіти Ольга Деменко.

Про плани відновити навчання оголосили вже низка регіонів, зокрема і Івано-Франківськ.