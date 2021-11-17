Остап Стахів. Що відомо про лідера антивакцинаторів, якого затримала СБУ

1 година тому

Автор фото, Facebook Остап Стахів Підпис до фото, СБУ не називають імена затриманих, але відомо, що йдеться про 36-річного Остапа Стахіва, скандального активіста зі Львова

СБУ заявила, що заблокувала діяльність антивакцинаторської мережі у кількох регіонах України та вручила підозру одному з її лідерів Остапу Стахову. А також ще одному громадянину РФ.

Правоохоронці не називають імена затриманих, але, за даними джерел в СБУ, йдеться про 36-річного Остапа Стахіва, скандального активіста зі Львова. Згодом у його квартирі провели обшуки.

СБУ стверджує, що мережа під "антивакцинаторськими гаслами" закликала до насильницької зміни конституційного ладу в Україні та могла фінансуватись росіянами. У відомстві заявляють, що мають "безперечні докази" провини затриманих.

"У тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - кажуть правоохоронці.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Так виглядало листування чоловіків

Стаття 109 Кримінального кодексу України, за якою вручили підозру Стахіву, передбачає до 10 років в'язниці. 17 листопада у Львові відбувається засідання суду, на якому мають обрати затриманому запобіжний захід.

Остап Стахів відомий як один з лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу. Нещодавно за його сприяння у Києві відбувся кількатисячний мітинг противників вакцинації.

Крики та потасовки. Як проходило затримання Стахіва

Галицький районний суд мав обрати чоловікові запобіжний захід ще вчора, після обшуків СБУ в його квартирі. Але, як видно з відео на YouTube, разом із правоохоронцями туди прийшли численні прихильники Стахіва. "Це терор проти українців!", "Воля Остапу!" - кричали агресивно налаштовані чоловіки.

Після обшуків Стахів заявив, що погано почувається, і йому викликали швидку. Через це суд перенесли, але згодом місцеві ЗМІ з посиланням на в.о голови департаменту гуманітарної політики Євгена Бойка повідомили, що у лікарні не знайшли підстав для госпіталізації Стахіва.

Однак огляд не пройшов спокійно, тому що частина прихильників Стахіва прийшли й до лікарні, де відмовлялись вдягати маски та показувати сертифікати про вакцинацію.

Місцеві ЗМІ пишуть, що через це адміністрація лікарні викликала поліцію, а у приймальні виникла сутичка між антивакцинаторами та поліцейськими.

Активіст, який хотів бути мером

Автор фото, Ярема Дух Підпис до фото, Остап Стахів відвідував Верховну Раду

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Остапів Стахів - популярна особистість у Львові. З початку пандемії він займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує, поширював фейки про вакцини. Стахів вважає, що держава бездумно витрачає гроші на вакцинацію.

"По суті 10 мільярдів гривень наших податків підуть на забій людей, на ці щеплення тою сумішшю, якою колять людей якісь добровольці", - говорив він у своєму YouTube у червні.

За подібні неправдиві меседжі соцмережі не раз блокували чоловіка. Але він повертався і далі вів Telegram, Viber, Facebook (ці сторінки вже недоступні) та YouTube, де у нього майже 70 тисяч підписників.

На YouTube-каналі Стахів називає себе засновником руху "Права людини". Разом із прихильниками він записує відео з антивакцинаторських мітингів, принципово ходить без маски, називаючи її "намордником", штурмує поїзди та інші установи, де на вході вимагають свіжий ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення.

"На Київ в інтерсіті без аусвайсу" називається відео, яке Стахів виклав кілька днів тому, успішно зайшовши у поїзд без документа. "Це моя медична таємниця", - заявив він провідниці.

Його відео та звернення набирали десятки та сотні тисяч переглядів, їх активно поширювали у соціальних мережах.

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік також неодноразово приходив у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу.

Сам Остап не раз проводив марші проти вакцинації у Львові, зустрічався з антивакцинаторами в різних регіонах, співорганізовував акцію антивакцинаторів у Києві 3 листопада. А наприкінці листопада знову закликав українців зібратись на мітинг "за свої права та свободи" перед Верховною Радою в Києві.

Автор фото, YouTube Андрій Шмеленко Підпис до фото, У 2018 році на одній з акцій Стахіва кинули у смітник та назвали "псевдоактивістом"

До пандемії Стахів також брав участь у різних вуличних протестах. Він був головою громадської організації "Ідея Нації", що декларувала боротьбу з незаконними забудовами Львова. Однак у 2018 році на одній з акцій чоловіка кинули у смітник та назвали "псевдоактивістом".

Кілька разів активіст намагався потрапити до влади. У 2007 році Стахів намагався потрапити у парламент за списком "Свободи", але його зняли зі списку, бо він не вказав своє місце роботи.

З 2013 року Стахів неодоноразово та безуспішно балотувався у Верховну Раду як самовисуванець. Він також пробував стати мером Винників, містечка на Львівщині, а потім самого Львова, але знову ж таки без результату.

"Ми на війні своїх не кидаємо"

Напередодні офіційного оголошення підозри львівські депутати закликали СБУ звернути увагу на Стахіва та вжити якихось заходів.

"Це питання національної безпеки, оскільки ці усі (Антивакцинаторські - Ред.) рухи починаються не виключено з посилу від РФ, російських спецслужб. Вони зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні", - пояснив своє звернення до СБУ Ігор Шолтис, львівський депутат від партії "Голос".

Кирило Стремоусов, херсонський проросійський активіст і антивакцинатор, який торік також намагався стати мером Херсона, відреагував на затримання Стахіва та вночі виїхав до Львова на підтримку однодумця.

"Ми на війні своїх не кидаємо. Їду на Львів", - підписав чоловік своє відео, де закликав людей скидатись йому на дорогу.

Автор фото, Facebook Андрій Садовий Підпис до фото, Херсонський активіст виїхав на підтримку Стахіва

На це вже відреагував львівський мер Андрій Садовий: "Шановний, у нас триває війна проти країни-агресора на Сході. А те, чим тут займався Стахів із поплічниками - задурювання мізків людей, які, на жаль, не виробили імунітету від пропаганди та іншого інформаційного лайна".

Садовий закликав СБУ та місцеву поліцію не допустити "подій, які суперечать здоровому глузду та закону України", та побажав активістам і їхнім захисникам "справді чесного суду".