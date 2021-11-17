"Помста - це страва, яку готують холодною". Британка отримала довічне за вбивство чоловіка

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Spindrift Підпис до фото, Вільям і Лорна Міддлтон у день їхнього весілля

36-річну Лорну Міддлтон, матір чотирьох дітей, засудили до довічного або мінімум 18 років в'язниці за вбивство свого чоловіка.

У червні минулого року жінка зарізала 38-річного Вільяма Міддлтона, встромивши ніж йому в серце після того, як він не заступився за неї у конфлікті з незнайомцем.

Свідки стверджували, що Лорна дійсно сварилась із незнайомцем і кидалася пляшкою, а потім почала сваритись через це з Вільямом. Люди бачили, як вона вдарила його кілька разів по голові, але він на це ніяк не відреагував, а потім почав плакати.

Потім Вільям ненадовго вийшов з квартири, згодом повернувся, і саме в той момент, як стверджувала пані Міддлтон, він на неї напав.

Коли поліція прибула у будинок, пан Міддлтон лежав у калюжі крові в квартирі подружжя у шотландському містечку Клайдбанк. Біля його тіла лежало два ножі.

На суді жінка сказала: "Помста - це страва, яку найкраще готувати холодною". А пізніше наполягала на тому, що діяла в цілях самооборони.

Але суд присяжних це не переконало. Жінка ридала, коли Вищий суд міста Глазго засудив її до довічного ув'язнення.

Після 18 років відбуття вироку пані Міддлтон може просити про помилування. Зазвичай довічне означає мінімум 15 років ув'язнення, але суддя заявив, що збільшив мінімальний термін покарання, оскільки вбивство сталось "у домашніх умовах".

Адвокатка жінки Вікторія Янг під час захисту доводила, що її клієнтка демонструвала каяття, яке виглядало щирим.

"Вона страждала відтоді, як потрапила до в'язниці", - додала захисниця.