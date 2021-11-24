Тигри на втіху українських власників

19 хвилин(и) тому

Тигр Цезар після України розпочав нове життя у Нідерландах з реабілітації у притулку для тварин.

Багато років цей тигр та його родичі перебували на території елітного приватного київського клубу на острові Водників.

Після того, як зоозахисники оприлюднили матеріали про утримання тварин в поганих умовах, тигрів перевезли до приватних зоопарків.

Цезар спочатку майже два роки перебував у київському притулку для тварин, а потім міжнародна організація Four Paws вивезла його з України.