Тигри на втіху українських власників
Тигр Цезар після України розпочав нове життя у Нідерландах з реабілітації у притулку для тварин.
Багато років цей тигр та його родичі перебували на території елітного приватного київського клубу на острові Водників.
Після того, як зоозахисники оприлюднили матеріали про утримання тварин в поганих умовах, тигрів перевезли до приватних зоопарків.
Цезар спочатку майже два роки перебував у київському притулку для тварин, а потім міжнародна організація Four Paws вивезла його з України.
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