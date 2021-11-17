Тисяча гривень від Зеленського: як їх будуть роздавати

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Обіцяну президентом Зеленським тисячу гривень вакцинованим не даватимуть на руки, а перераховуватимуть на віртуальні платіжні картки з другої половини грудня.

Судячи з озвучених урядом цифр, отримають ці гроші 6 млн українців, а виплачуватимуть до кінця 2022 року.

Як виплачуватимуть

Деталі виплат у середу озвучив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, 1 тисячу гривень "виплачуватимуть на віртуальні платіжні картки через "Дію".

Раніше речник президента Сергій Никифоров написав, що мова не йтиме про "готівку на руки".

"Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит - називайте як хочете - на перелік товарів та послуг", - пояснив прессекретар Зеленського.

Виплати мають початися з 19 грудня й продовжуватимуться весь наступний рік.

Володимир Зеленський анонсував, що на ці виплати виділять 6 млрд грн. Це може означати, що тисячу гривень отримає близько 6 млн українців.

Автор фото, Денис Шмигаль

При цьому зараз, за даними МОЗ, дві вакцини отримали вже більше 9 млн громадян України.

Чіткий механізм виділення грошей допрацьовують.

Водночас Володимир Зеленський пообіцяв, що отримати виплату зможуть і люди, в яких немає смартфонів та які не зареєстровані у "Дії".

"Процес отримання грошей тими, у кого є "Дія", і тими, у кого немає, звичайно, відрізнятиметься, але нікого не забудемо", - анонсував Сергій Никифоров.

На що витратити

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За отриману тисячу не можна буде купити продукти чи речі в магазинах.

"Їх можна буде витратити на квитки в кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком тощо", - анонсував Денис Шмигаль.

А Сергій Никифоров відзначив, ці гроші призначені перш за все на підтримку українського бізнесу.

"Насправді, це масштабна (на кілька мільярдів гривень) програма з підтримки бізнесу. Просто гроші віддають опосередковано, через споживачів", - пояснив речник президента.

"Таким чином влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а, по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень", - додав він.

Вичерпний перелік того, на що саме можна буде витратити "тисячу від Зеленського", також оголосять пізніше.

"Узагальнено - це культура, мандри та спорт. Тому є і третій плюс від програми - заохочення саме культурного та спортивного розвитку українців", - повідомив Сергій Никифоров.

А Денис Шмигаль пообіцяв, що бізнес, за чиї послуги розрахуються "ковідною тисячею", жодних податків за це не сплачуватиме: "Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії".