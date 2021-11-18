Нові бої між Азербайджаном і Вірменією. Загиблі "шехіди", полонені й втрачені позиції

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Конфлікт пояснюють бажанням сторін покращити свої тактичні позиції. Фото з навчань азербайджанських військових

Після загострення боїв між Азербайджаном та Вірменією ситуація на кордоні між країнами стабілізувалася.

Обидві сторони заявляють про загиблих і поранених, а Єреван також говорить про своїх полонених військових.

Втрати сторін

"16 листопада у ході бойових зіткнень на державному кордоні, що виникли в результаті провокацій Вірменії, стали шехідами військовослужбовці Азербайджанської Армії", - повідомили у міноборони Азербайджану.

"Шехідами" (або "шахідами") в Ісламі називають мучеників, які загинули в бою проти ворогів.

Ще десять азербайджанських військових поранені, додають в оборонному відомстві Азербайджану.

Свої офіційні втрати озвучили і у Вірменії: один загиблий та 13 полонених військовослужбовців.

"У ході бойових дій втратили зв'язок ще з 24 військовослужбовцями, їхня доля наразі невідома", - додали у міноборони Вірменії.

Там також визнали, що втратили дві свої позиції, які "перейшли під контроль супротивника".

Автор фото, Міноборони Вірменії Підпис до фото, Вірмени опублікували кілька відео враженої техніки супротивника

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Водночас у Вірменії стверджують, що кількість втрат супротивника набагато більша: "До 70 загиблих та поранених військовослужбовців, а також значні втрати військової техніки, зокрема, 4 бронетранспортери БТР, 1 бронемашина Sandcat, 5 автомобільних засобів (Камаз, Урал, УАЗ)".

Підтвердження таких втрат азербайджанців немає.

Раніше Азербайджан також заявляв про те, що знищив протитанкову установку та міномет вірмен, а самих їх звинуватив у провокації та обстрілах азербайджанських позицій.

Після ударів азербайджанців у відповідь супротивник почав "у паніці відступати", писали у азербайджанському міноборони.

У Вірменії ж звинувачують у тому, що азербайджанські війська вдерлись на вірменську територію біля гори Кілісалі.

"Станом на 18.30 (17.30 за Києвом. - Ред.) минулого дня бойові дії припинилися за посередництва російської сторони, але присутність азербайджанських збройних сил у Вірменії триває через проникнення на цій ділянці", - цитує вірменського міністра зовнішніх справ Арарата Мірзояна російська агенція "РИА Новости" у середу.

Ввечері російський генерал-лейтенант Рустам Мурадов, який командує Південним військовим округом Росії та виконує функції посередника між вірменами та азербайджанцями, доправив літаком у Єреван тіло одного загиблого вірменського бійця.

За даними російських медіа, полонених вірмен на борту його літака не було.

Загострення у листопаді

Автор фото, Міноборони Вірменії

Це найсерйозніший інцидент на кордоні Вірменії та Азербайджану після закінчення 44-денної війни за Карабах у 2020 році.

На цій ділянці останні пів року траплялися зіткнення меншого масштабу.

Тут Кельбаджарський район Азербайджану, який до війни 2020 року контролювали вірменські сили, межує з Сюнікською областю Вірменії.

Після перемоги Азербайджану саме там тепер проходить державний кордон.

Бої зараз йшли на двох напрямках - Джермук (Ваойдзорська область Вірменії) і Сісіан та Ангехакот (Сюнікська область). Медіа також пишуть, що збройні сили Азербайджану спробували заблокувати автодорогу з Єревана до міста Горіс.

Якщо дорогу справді перекриють, то Сюнікська область, що межує з Азербайджаном та Іраном, буде відрізаною від решти Вірменії.

Водночас військові оглядачі вважають, що нинішнє загострення ситуації на кордоні між Вірменією та Азербайджаном навряд чи призведе до великої війни через настання зими в горах.

Саме ж загострення пов'язують з бажанням кожної сторони утримувати вигідні позиції, зокрема на висотах.

Щоб запобігти таким зіткненням в майбутньому в Єревані та Баку обговорюють ідею делімітації кордону між Вірменією та Азербайджаном.