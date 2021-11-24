Ліси Амазонки - вже не "легені планети"
Площа лісів в Амазонії щороку стрімко зменшується.
І якщо ще кілька років тому дерева у бразильських тропічних лісах споживали більше вуглецю, ніж виділяли, то тепер процес пішов у зворотньому напрямку.
Тропічні ліси Амазонки, які досі вважалися "легенями планети", зараз виділяють приблизно стільки ж вуглецю, скільки й Японія.
Серед головних причин - вирубка, штучні пожежі, а також посухи і зростання середньої температури.
Особливо ситуація зі знищенням лісів у Бразилії загострилася за президентства Жаїра Болсонару.
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