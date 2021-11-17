Підвищувати ціни на метро та інший транспорт до весни у Києві не будуть
Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до кінця нинішнього сезону опалення підвищувати ціну на проїзд у метро, автобусах і тролейбусах в столиці не будуть.
За його словами, поки що це тільки проєкт рішення, який поки що відтермінують.
Опалювальний сезон в Києві зазвичай триває до квітня, тож до цього часу тарифи на проїзд у київському транспорті підвищувати не будуть.
Раніше влада Києва заявила про плани підвищити вартість проїзду у комунальному транспорті до 20 гривень вже з 1 січня.
Київ підвищує вартість проїзду в метро, автобусах і тролейбусах до 20 гривень
Влада Києва вирішила підвищити вартість проїзду у комунальному транспорті до 20 гривень.