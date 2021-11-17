Підвищувати ціни на метро та інший транспорт до весни у Києві не будуть

12 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до кінця нинішнього сезону опалення підвищувати ціну на проїзд у метро, автобусах і тролейбусах в столиці не будуть.

За його словами, поки що це тільки проєкт рішення, який поки що відтермінують.

Опалювальний сезон в Києві зазвичай триває до квітня, тож до цього часу тарифи на проїзд у київському транспорті підвищувати не будуть.