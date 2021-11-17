Bellingcat про вагнерівців, мігранти в Білорусі, бої між Вірменією та Азербайджаном. Теленовини ВВС
У випуску:
- Bellingcat розкрила деталі масштабної операції українських спецслужб із захоплення бійців "ПВК Вагнера".
- Білорусь розселяє мігрантів у тимчасові притулки. Який наступний крок Лукашенка?
- Загострення між Вірменією та Азербайджаном. Бої зупинились після втручання Москви.
- Хакери, яких розшукують. Як звинувачені в кібер-злочинах знаходять прихисток у Росії.
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