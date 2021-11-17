Петраков очолив збірну України до кінця ЧС з футболу 2022 року. Які його досягнення
Українська асоціація футболу призначила тимчасового тренера національної збірної Олександра Петракова головним тренером до кінця 2022 року.
Це сталось після перемоги збірної над Боснією та Герцеговиною у відборі на Чемпіонату світу 2022 року та виходу до стадії плей-оф.
Петраков виконував обов'язки головного тренера з серпня 2021 року.
"За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини", - похвалили Петракова в УАФ.
З подачі керівника УАФ Андрія Павелка виконком УАФ призначив Олександра Петракова головним тренером національної збірної команди України з футболу до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі).
Також є можливість пролонгації за згодою сторін контракту до 30 липня 2024 року (тобто на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024).
Для потрапляння на ЧС з футболу команді Петракова у плей-оф треба здолати щонайменше дві команди.
Олександр Петраков замінив на посаді тренера Андрія Шевченка, у якого після Євро-2020 закінчився контракт з УАФ і вони його не продовжили.
Хто такий Петраков
"Всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни", - так оцінив Петракова Павелко.
Олександр Петраков до цього був тренером юнацької збірної України U-18 - гравців віком до 18 років.
У 2019 році під його керівництвом інша молодіжна збірна U-20 (до 20 років) виграла молодіжний чемпіонат світу - у фіналі вони обіграли Південну Корею 3:1.
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Сам 64-річний Олександр Петраков є вихованцем київського "Динамо", але за киян фактично не грав.
Петраков народився у Києві, свого часу грав на позиції захисника.
У професійній кар'єрі Петраков і у 1970-1980-х виступав за клуби нижчих радянських ліг: "Локомотив" (Вінниця), СКА (Київ), "Дніпро" (Черкаси), "Авангард" (Рівне), "Колос" (Нікополь).
Пізніше став тренером, працював з кількома українськими клубами, а у 2001 році очолив дитячо-юнацьку школу київського "Динамо", яку тренував п'ять років.
А з 2010 року почав працювати з різними юнацькими збірними України: від U-17 до U-20.
Ці команди вважаються основною підготовкою нових гравців для основного складу збірної України.