Петраков очолив збірну України до кінця ЧС з футболу 2022 року. Які його досягнення

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Петраков виконав завдання мінімум - вийшов з групи до стадії плей-оф відбору ЧС-2022

Українська асоціація футболу призначила тимчасового тренера національної збірної Олександра Петракова головним тренером до кінця 2022 року.

Це сталось після перемоги збірної над Боснією та Герцеговиною у відборі на Чемпіонату світу 2022 року та виходу до стадії плей-оф.

Петраков виконував обов'язки головного тренера з серпня 2021 року.

Автор фото, УАФ Підпис до фото, Команда після виходу з групи відбору на ЧС-2022

"За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини", - похвалили Петракова в УАФ.

З подачі керівника УАФ Андрія Павелка виконком УАФ призначив Олександра Петракова головним тренером національної збірної команди України з футболу до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі).

Також є можливість пролонгації за згодою сторін контракту до 30 липня 2024 року (тобто на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024).

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Для потрапляння на ЧС з футболу команді Петракова у плей-оф треба здолати щонайменше дві команди.

Олександр Петраков замінив на посаді тренера Андрія Шевченка, у якого після Євро-2020 закінчився контракт з УАФ і вони його не продовжили.

Автор фото, УАФ

Хто такий Петраков

"Всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни", - так оцінив Петракова Павелко.

Олександр Петраков до цього був тренером юнацької збірної України U-18 - гравців віком до 18 років.

У 2019 році під його керівництвом інша молодіжна збірна U-20 (до 20 років) виграла молодіжний чемпіонат світу - у фіналі вони обіграли Південну Корею 3:1.

Автор фото, uaf.ua

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Сам 64-річний Олександр Петраков є вихованцем київського "Динамо", але за киян фактично не грав.

Петраков народився у Києві, свого часу грав на позиції захисника.

У професійній кар'єрі Петраков і у 1970-1980-х виступав за клуби нижчих радянських ліг: "Локомотив" (Вінниця), СКА (Київ), "Дніпро" (Черкаси), "Авангард" (Рівне), "Колос" (Нікополь).

Пізніше став тренером, працював з кількома українськими клубами, а у 2001 році очолив дитячо-юнацьку школу київського "Динамо", яку тренував п'ять років.

А з 2010 року почав працювати з різними юнацькими збірними України: від U-17 до U-20.

Ці команди вважаються основною підготовкою нових гравців для основного складу збірної України.