На Алека Болдвіна знову подали в суд. За сценарієм актор нібито не мав стріляти

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мемі Мітчелл (зліва) та її адвокатка Глорія Аллред спілкуються з медіа

Помічниця режисера з питань сценарію фільму Rust Мемі Мітчелл подала позов проти продюсера та актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив під час зйомок операторку Галину Гатчинс. Мітчелл, яка викликала поліцію після смертельного пострілу, стверджує, що згідно зі сценарієм картини Болдвін не повинен був стріляти з револьвера у цій сцені.

У позові, який жінка подала проти Болдвіна та інших продюсерів, вказано, що в цій сцені група мала відзняти три великих плани: очі актора, пляму крові на його плечі, а також "момент, коли він опускає руку до кобури і витягує револьвер".

"У сценарії нічого не сказано про те, що відповідач, чи будь-хто інший, повинен був стріляти з револьвера", - заявляють юристи Мітчелл.

Це вже другий позов проти Болдвіна в зв'язку зі смертю Галини Гатчинс, операторки українського походження. Раніше на актора подав до суду керівник команди освітлювачів на зйомках Rust, Сергій Свєтной. Він, як і Гатчинс, українець.

Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу, мало не зачепила його самого. На думку позивача, причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї, що використовувалася під час зйомок.

Раніше Болдвін публікував у своєму інстаграмі заяви деяких членів знімальної групи про те, що заходів безпеки на майданчику дотримувались і хаосу там не було. Ствердження, які виклала у своєму позові Мітчелл, актор поки не коментував.

На пресконференції з приводу позову Мітчелл, її адвокатка Глорія Аллред назвала поведінку Болвіна халатною та звинуватила його у недотриманні техніки безпеки.

"Ймовірний результат"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юристка заявляє, що Болдвін "вирішив зіграти в російську рулетку та вистрілив із пістолета, не перевіривши його"

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Згідно з інформацією, яка прозвучала в залі суду, помічник режисера Девід Холмс передав Болдвіну зброю, не знаючи, чи заряджена вона бойовим патроном. При цьому він крикнув, що револьвер "холодний", тобто що його можна безпечно застосовувати на зйомках.

Як заявила Аллред, Болдвін "вирішив зіграти в російську рулетку та вистрілив із пістолета, не перевіривши його самостійно та не попросивши спеціаліста зі зброї зробити це в його присутності".

Юристка вважає, що така серія помилок призвела до ситуації, за якої "ймовірність поранення чи смерті дуже значно зросла, це було ймовірним результатом".

Американська поліція продовжує розслідувати стрілянину на знімальному майданчику, яка трапилась 21 жовтня. Звинувачення у цій справі поки нікому не пред'явлені.

У позові Мемі Мітчелл сказано, що в момент фатального пострілу вона сиділа на відстані менше 1 метра 20 сантиметрів від Болдвіна. "Знову і знову я переживаю момент стрілянини і чую звук пострілу", - сказала помічниця режисера журналістам.

Холлс, який передав Болдвіна реквізитну зброю, пізніше розповів слідчим, що не перевірив повністю барабан револьвера перш ніж передати його актору.

Відповідальна за зброю Ханна Гутьєррес-Рід в свою чергу заявила, що не знає, як бойовий патрон опинився у пістолеті на знімальному майданчику. За її словами, револьвер на зйомках зберігався у сейфі, до якого мали доступ лише кілька людей.

Після трагічного інциденту голівудські кінематографісти написалий відкритий лист, у якому вимагають заборонити використовувати справжню вогнепальну зброю на зйомках.