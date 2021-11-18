У двох пожежах загинули аж восьмеро дітей. Майже одночасні трагедії в Україні

1 година тому

Автор фото, ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Одразу восьмеро дітей загинули у двох пожежах, які стались практично одночасно у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Ввечері 17 листопада пожежа трапилась у приватному будинку на Хмельниччині, а вже на ранок - подібна трагедія на сусідній Вінниччині.

Вогонь забрав життя і дітей, і дорослих. повідомляють у ДСНС.

Попри те, що до приїзду рятувальників мешканці в селі Медисівка на Хмельниччині вже встигли загасити пожежу, немовля та троє дітей дошкільного віку загинули.

Як передає "Суспільне" з посиланням на слова начальника відомства у Хмельницькій області Едуарда Братко, про пожежу повідомили не мешканці села, а газова компанія.

Пожежа трапилась через відкриту пічку в кімнаті, де діти перебували одні без батьків. Тепло пішло по кімнаті й вона зайнялась.

"У день трагедії жінка залишилася вдома, а її чоловік пішов на тимчасові заробітки до лісу. До дому він повернувся близько 17 години у стані алкогольного сп'яніння. Батьки дітей повечеряли та лягли на ліжко дивитися телевізор і заснули", - розповів начальник поліції Хмельницької області Руслан Герасимчук.

Автор фото, ГУ ДСНС у Хмельницькій області Підпис до фото, Чоловік із задимленої кімнати виніс дітей на вулицю, але їх не вдалось врятувати

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Батьки не пригадують, коли саме прокинулись, але чоловік помітив, що в кімнаті в дітей пожежа.

"Чоловік з задимленої кімнати виніс дітей на вулицю, де їм надавали першу домедичну допомогу, повідомивши про це лікарів швидкої. Однак дітей не вдалося врятувати", - сказав поліцейський.

Тепер батьків обвинувачують у злісному невиконанні своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

За це можна потрапити до в'язниці на 5 років. На батька і матір також відкрили провадження за порушення пожежної безпеки, що також загрожує ув'язненням до 8 років.

На наступний ранок пожежа трапилась уже у селі Мар'янівка Вінницької області.

"Ймовірно через отруєння чадним газом загинули знов четверо дітей та двоє дорослих!" - повідомляють рятувальники.

На ранок дітей і дорослих знайшла мертвими у будинку староста села, яка і викликала поліцію.

Вік дітей - від шести до 11 років.

За попередньою інформацією, трагедія могла трапитись через тління несправної проводки.