Американські туристи вночі пили пиво в Колізеї. Їм виписали великий штраф

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туристи вирішили, що Колізей - ідеальне місце, щоб випити пива

Італійська поліція затримала двох американських туристів, які проникли в Колізей посеред ночі, щоб випити пива.

Їх оштрафували на 800 євро.

У неділю ввечері близько опівночі двоє 20-річних американців перелізли через паркан і піднялись на другий ярус 2000-річної будівлі.

Там вони розмістились в одній з арок і відкрили пиво, яке принесли з собою.

Приблизно о 05.30 за місцевим часом їх помітили місцеві жителі й повідомили про це в поліцію.

Туристів затримали й оштрафували на 800 євро за незаконне проникнення на територію історичної пам'ятки.

Колізей був найбільшим амфітеатром Стародавнього Риму і вміщував близько 50 тисяч глядачів. Там проводили гладіаторські бої та інші публічні видовища.

Хоч пандемія коронавірусу обмежила туризм, Колізей залишається однією з найпопулярніших пам'яток Італії.

А до початку пандемії у 2019 році його відвідало близько 7,6 млн людей.