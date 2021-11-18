"Червоніє" від коронавірусу". Німеччину і всю Європу накрила нова хвиля

45 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Німеччина і Австрія повідомляють про черги у центрах вакцинації

Німеччину накрила "драматична" четверта хвиля Covid-19.

Про це заявила канцлерка Ангела Меркель напередодні екстреної зустрічі з регіональними лідерами.

У країні - новий максимум за кількістю хворих: 52 826 випадків. 17 листопада в Німеччині за добу померло 294 людини.

Різке зростання захворюваності фіксують і в інших європейських країнах, а тамтешня влада посилює коронавірусні обмеження.

Зокрема, Бельгія посилила вимоги до носіння масок. Тепер це стосується дітей віком від 10 років (раніше було 12 років).

Офісним працівникам дозволяють приходити на роботу лише раз на тиждень.

А потрапити до кінотеатрів, театрів і музеїв можна лише за спеціальними перепустками Covid Safe Tickets.

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"Усі сигнали тривоги - червоні", - заявив бельгійський прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, порадивши людям обмежити особисті контакти.

"Карта Європи швидко стає червоною, і ми також".

Крім того, до кінця квітня 2022 року Бельгія має намір вакцинувати бустерною дозою вакцини від коронавірусної хвороби всіх своїх громадян.

Австрія, де з 15 листопада діє новий локдаун для невакцинованих, також повідомляє про рекордне зростання щоденних заражень.

У Нідерландах через коронавірус запровадили частковий локдаун.

Швеція з 1 грудня вперше запроваджує вимогу пред'являти паспорти вакцинації на заходах у закритих приміщеннях, які відвідують понад 100 осіб.

"Невакциновані люди більше не можуть поводитись, як раніше; ваш найважливіший внесок - це зробити щеплення", - заявила міністр соціального захисту Швеції Лена Галленгрен. Вона погодилася з жорсткими заходами, але заявила, що Швеція залишається неізольованою від решти світу.

Жителям Чехії, що не пройшли вакцинацію і не хворіли на коронавірус, з 22 листопада заборонять доступ до публічних заходів чи послуг, повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш.

Сусідня Словаччина, де в середу зареєстрували рекордні 8342 випадки хвороби, планує аналогічні заходи: ходити в магазини непродовольчих товарів і на роботу зможуть лише вакциновані або люди, які одужали від Covid-19 і мають антитіла, повідомив прем'єр-міністр Едуард Гегер.

Показники вакцинації в європейських країнах - різні. У Словаччині один з найнижчих у ЄС - 44%, у Чехії - 58%, в Австрії - 65%, у Німеччині - 68%.

І Німеччина, і Австрія повідомляють про черги у центрах вакцинації, хоча ці країни мають одні з найнижчих показників вакцинації у Західній Європі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Австрія повідомила про рекордні 14 416 випадків за добу

В Австрії зафіксували дуже високий рівень зараження - 971,5 нового випадку на 100 тисяч жителів, що значно гірше, ніж у Німеччині - 319,5 на 100 тисяч.

Деякі австрійські посадовці закликають до суворіших обмежень, наприклад, до запровадження комендантської години у нічний час.

Ангела Меркель повідомила, що у лікарнях зайняті всі ліжка відділень інтенсивної терапії.

Вона закликала нещеплених людей переглянути своє рішення і пройти курс вакцинації.

Багато регіонів Німеччини дозволяють доступ до більшості послуг лише вакцинованим: вони можуть відвідувати бари, кафе, перукарні та тренажерні зали.

У Франції 17 листопада вперше з серпня зафіксували новий добовий максимум випадків коронавірусу - понад 20 тис. Але уряд не планує запроваджувати нові протиковідні правила. "Ми справляємося краще, ніж раніше, завдяки вакцинам і паспорту здоров'я", - заявив офіційний представник уряду Габріель Атталь.

Він сказав, що будь-яка людина 50-64 років може отримати третю дозу вакцини проти Covid-19.