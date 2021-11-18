У метро Харкова трапилась стрілянина через маски: студенти не хотіли одягати
Колишній поліцейський посварився зі студентами, а потім вистрелив одному з них у ногу.
Конфлікт трапився близько 23 години на станції метро "Держпром", повідомляє харківська поліція.
У вагоні 44-річний чоловік зробив групі студентів зауваження, що вони неправильно носять маски. У відповідь молодь обматюкала колишнього поліцейського.
Коли компанія вийшла з метро, сварка лише загострилась. Студенти почали штовхати чоловіка та бити його, кажуть у поліції.
"Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів", - розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
Чоловік пояснив свої дії необхідною самообороною.
Поліція почала досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Колишньому поліцейському загрожує від 3 до 7 років в'язниці.
Родина у США вбила охоронця, який не пускав до магазину без масок
Американку разом із чоловіком та сином обвинувачують у вбивстві охоронця, який не пустив до магазина її доньку без маски.