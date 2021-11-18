У метро Харкова трапилась стрілянина через маски: студенти не хотіли одягати

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Колишній поліцейський посварився зі студентами, а потім вистрелив одному з них у ногу.

Конфлікт трапився близько 23 години на станції метро "Держпром", повідомляє харківська поліція.

У вагоні 44-річний чоловік зробив групі студентів зауваження, що вони неправильно носять маски. У відповідь молодь обматюкала колишнього поліцейського.

Коли компанія вийшла з метро, сварка лише загострилась. Студенти почали штовхати чоловіка та бити його, кажуть у поліції.

"Потім колишній поліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів", - розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік пояснив свої дії необхідною самообороною.

Поліція почала досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Колишньому поліцейському загрожує від 3 до 7 років в'язниці.