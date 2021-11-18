"Йой!" Конкурс кумедних фото тварин виграла мавпочка

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Ken Jensen/Comedywildlifephoto.com

Фотографія під назвою "Йой!", що зображує мавпочку, яка всілась на трос від мосту та кумедно скривилась, отримала головний приз Comedy Wildlife Photography Awards 2021.

Британський фотограф-аматор Кен Дженсен зробив цю світлину в 2016 році - біля річки у провінції Юньнань на південному заході Китаю.

Автор фото, Ken Jensen/Comedywildlifephoto.com Підпис до фото, Переможна фотографія мапочки

"Я був абсолютно приголомшений дізнатись, що моя заявка виграла, особливо враховуючи те, скільки чудових фотографій було", - прокоментував Дженсен перемогу. Як приз він отримає поїздку на недільне сафарі в Кенії для двох.

Всього журі конкурсу отримало сім тисяч заявок.

"Та популярність, яку отримала моя фотографія протягом останніх кількох місяців, була неймовірною, - сказав фотограф. - Як чудово знати, що якась фотографія змушує людей у всьому світі всміхатися, а також допомагає підтримувати такі фантастичні заходи в галузі охорони природи".

Цього року конкурс пожертвує 10% від загального виторгу ініціативі Save Wild Orangutans, яка охороняє диких орангутангів у національному парку Гунунг-Палунг в Індонезії.

Журі відзначило ще кілька переможців у різних номінаціях.

Автор фото, Arthur Trevino/Comedywildlifephoto.com Підпис до фото, "Песик-ніндзя!"

Коли орел упустив можливість напасти на собачку, той вистрибнув птаху назустріч та налякав його, а після того шмигнув в найближчу нору.

"Як Давид і Голіаф", - говорить про своє фото Артур Тревіно, один із переможців.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, "Здається, літо скінчилося"

Фотограф Джон Спіерс намагався зняти голубів у польоті, як раптом листок приземлився одному з них на голову.

Автор фото, Chee Kee Teo/ Comedywildlifephoto.com Підпис до фото, "Час до школи"

А це мама-видра намагається затягнути своє дитинча назад на уроки плавання.