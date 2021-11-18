"Йой!" Конкурс кумедних фото тварин виграла мавпочка
Фотографія під назвою "Йой!", що зображує мавпочку, яка всілась на трос від мосту та кумедно скривилась, отримала головний приз Comedy Wildlife Photography Awards 2021.
Британський фотограф-аматор Кен Дженсен зробив цю світлину в 2016 році - біля річки у провінції Юньнань на південному заході Китаю.
"Я був абсолютно приголомшений дізнатись, що моя заявка виграла, особливо враховуючи те, скільки чудових фотографій було", - прокоментував Дженсен перемогу. Як приз він отримає поїздку на недільне сафарі в Кенії для двох.
Всього журі конкурсу отримало сім тисяч заявок.
"Та популярність, яку отримала моя фотографія протягом останніх кількох місяців, була неймовірною, - сказав фотограф. - Як чудово знати, що якась фотографія змушує людей у всьому світі всміхатися, а також допомагає підтримувати такі фантастичні заходи в галузі охорони природи".
Цього року конкурс пожертвує 10% від загального виторгу ініціативі Save Wild Orangutans, яка охороняє диких орангутангів у національному парку Гунунг-Палунг в Індонезії.
Журі відзначило ще кілька переможців у різних номінаціях.
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