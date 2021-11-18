Остап Стахів. Суд арештував відомого антивакцинатора із заставою у мільйон гривень

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook/Остап Стахів

Суд у Львові арештував відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

Прокурори просили арештувати Стахіва на два місяці з альтернативою внесення застави в мільйон гривень.

Суддя задовольнив це клопотання й ухвалив рішення про арешт до 16 січня з можливістю внести заставу у мільйон гривень.

Після її внесення Стахів буде зобов'язаний не покидати місто Львів без згоди слідчих.

"Ми продовжуємо боротьбу, жодні грати, жодна тюрма мене не зупинить. Від нашої сили духу впадуть усі стіни. Якщо наш голос не почують, то каміння кричатиме", - заявив він після суду.

"Це політичне рішення проти мене. Доказів вони не мають", - додав він, пообіцявши подати апеляцію.

Автор фото, Youtube/Zaxid.net Підпис до фото, Остап Стахів стверджує, що влада обмежує його конституційне право збирати мирні мітинги проти вакцинації

СБУ проти Стахіва

16 листопада СБУ заявила, що заблокувала антивакцинаторську мережу, одним із лідерів якої вважають 36-річного львів'янина. Правоохоронці вважають, що активістів могли фінансувати росіяни.

У той же день зі Стахівим затримали ще одного учасника мережі, громадянина РФ.

Стаття 109 Кримінального кодексу України, за якою вручили підозру Стахіву, передбачає до 10 років в'язниці.

Сам Стахів вважає, що обвинувачення в поваленні конституційного ладу "не в'яжуться" із його діяльністю. Адже він називає себе засновником руху "Права людини", з яким і відстоює конституційні права.

Суд збирався обрати запобіжний захід Стахіву ще вчора, але чоловік не прийшов на засідання, пославшись на поганий стан здоров'я, повідомили ВВС News Україна в СБУ.

Тоді ж суддя постановив привести підозрюваного під конвоєм.

Напередодні його прихильники повідомили про "викрадення" з лікарні у Сваляві. Там Стахів нібито лікувався.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Так виглядало листування чоловіків

Сьогодні підозрюваного доставили до суду, куди знову з'їхались його прихильники, незадоволені затриманням Стахіва.

Остап Стахів відомий як один з лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу. Нещодавно за його сприяння у Києві відбувся кількатисячний мітинг противників вакцинації.

СБУ вважає, що доказів провини Стахіва достатньо

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"Ми отримали у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - кажуть правоохоронці

Перш ніж стати відомим на всю країну, Стахів уже прославився у Львові. З початку пандемії він займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує, поширював фейки про вакцини.

За подібні неправдиві меседжі соцмережі не раз блокували чоловіка. Але він повертався і далі вів Telegram, Viber, Facebook (ці сторінки вже недоступні) та YouTube, де у нього майже 70 тисяч підписників.

На YouTube-каналі Стахів називає себе засновником руху "Права людини". Разом із прихильниками він записує відео з антивакцинаторських мітингів, принципово ходить без маски, називаючи її "намордником", штурмує поїзди та інші установи, де на вході вимагають свіжий ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення.

Його відео та звернення набирали десятки та сотні тисяч переглядів, їх активно поширювали у соціальних мережах.

Автор фото, YouTube Андрій Шмеленко Підпис до фото, У 2018 році на одній з акцій Стахіва кинули у смітник та назвали "псевдоактивістом"

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік також неодноразово приходив у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу.

Сам Остап не раз проводив марші проти вакцинації у Львові, зустрічався з антивакцинаторами в різних регіонах, співорганізовував акцію антивакцинаторів у Києві 3 листопада. А наприкінці листопада знову закликав українців зібратись на мітинг "за свої права та свободи" перед Верховною Радою в Києві.

До пандемії Стахів також брав участь у різних вуличних протестах. Він був головою громадської організації "Ідея Нації", що декларувала боротьбу з незаконними забудовами Львова. Однак у 2018 році на одній з акцій чоловіка кинули у смітник та назвали "псевдоактивістом".