Білорусь припинила давати Україні струм. Ймовірність віялових відключень зростає?

23 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Балансувати пропозицію та попит на електроенергію дедалі складніше

В ніч проти 18 листопада імпорт білоруської електроенергії до України, який неодноразово заперечували в уряді, припинився.

Про це повідомили в "Укренерго" - державному операторі системи передачі електрики.

При цьому за попередній день - так само як і від початку листопада - імпорт з Білорусі тривав.

"З 01:00 години 18 листопада (за Київським часом) імпорт електроенергії з Білорусі в "ОЕС України" припинено", - йдеться у повідомленні.

Два тижні тому, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що "жодного кіловату імпорту електроенергії не надійшло до України", хоча інтерактивна мапа "Укренерго" показувала такий імпорт вже від 2 листопада.

Тепер у державній компанії наголошують, що електрику імпортують за комерційними контрактами, а не на рівні держави:

"Наявність та обсяги імпортно-експортних поставок електроенергії залежать виключно від зовнішньоекономічних угод учасників ринку (постачальники, трейдери тощо). НЕК "Укренерго", як оператор системи передачі, не здійснює комерційний імпорт чи експорт електроенергії".

Автор фото, УКРЕНЕРГО Підпис до фото, 18 листопада інтерактивна карта "Укренерго" показувала нульовий імпорт електрики з Білорусі

Білоруські ЗМІ також пишуть про припинення поставок електрики в Україну, посилаючись на повідомлення міністерства енергетики. Раніше там казали, що можливість подальшого експорту в Україну розглядатимуть "з урахуванням технічних можливостей".

Крім того, 17 листопада стало відомо, що на Білоруській АЕС відключили один з енергоблоків. А Україна отримувала електрику саме з цієї атомної станції, яку Мінськ побудував за російські кредитні кошти.

Що замість Білорусі?

Імпорт електрики з Білорусі дозволяв Україні "гасити" пікові навантаження на систему електропостачання вдень та ввечері. Традиційно під час таких "піків" споживання до роботи базової генерації - атомних станцій - підключалися теплоелектростанції, які можуть швидко нарощувати та скидати потужність.

Проте цього року через високі ціни на енергоносії, і зокрема, на вугілля, його запаси на складах ТЕС є катастрофічно малими.

За оперативними даними міненерго, 18 листопада на 10 із 12 українських ТЕС фактичні запаси вугілля були меншими, ніж мінімально допустимі.

Інформація від "Укренерго" свідчить про те, що на 18 листопада через нестачу палива не працюють 22 блоки ТЕС і ТЕЦ. Ще три блоки на аварійному ремонті.

Автор фото, Міністерство енергетики України Підпис до фото, Так виглядають дані Міненерго про запаси вугілля на ТЕС 18 листопада. Жовтим - те, що має бути. Блакитним - те, що є

Натомість атомна енергетика працює на межі своєї потужності - в роботі 13 із 15 блоків. Нині АЕС беруть на себе понад 57% усього навантаження системи (було близько 50%), тоді як ТЕС виробляють значно менше - 20,6% (було до 30%).

Включити логіку, вимкнути телевізор?

В "Укренерго" переконують, що зараз енергосистема України працює стабільно. І жодних обмежень у постачанні електрики або аварійних відключень не відбувається. Поки що.

"Жодних відключень споживачів, пов'язаних із заходами для примусового зниження споживання за попередню добу та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) не застосовувалися", - запевняють в "Укренерго".

Так само каже і президент. На початку тижня у відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що "держава нікого не залишить без світла і тепла".

Автор фото, УНІАН

"Відключенням світла можуть лякати тільки тиx, у кого відключено логіку і критичне мислення", - заявив президент і дав пораду:

"Щоб не чути брехливі казки про відключення світла, відключайте звук на брехливих каналаx. А краще не дивіться взагалі. Це збереже і нерви, і електроенергію".

Президент Зеленський також повідомив, що найближчим часом до України прибудуть "сім кораблів Panamax" із вантажем вугілля.

Але експерти переконані, що доти, доки на складах ТЕС немає достатньо вугілля, є два можливих варіанти для української енергосистеми: імпорт електрики з Білорусі чи Росії (з якими в України і досі спільна енергосистема) або обмеження чи відключення постачання електрики для споживачів.

Особливо зважаючи на наближення зими, - за прогнозами метеорологів, вже 19 листопада в Україну прийде сніг.