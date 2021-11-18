Розслідування "Вагнергейту" від Bellingcat. Що кажуть у Зеленського, Порошенка і експерти

34 хвилин(и) тому

Автор фото, bellingcat.com Підпис до фото, Розслідувачі з Bellingcat опублікували свій текст щодо обставин зірваної операції з затримання 34 найманців російського об'єднання "ПВК Вагнера", які в 2014 та 2015 роках воювали проти української армії на Донбасі (на фото). Як на нього реагує українська влада Володимира Зеленського та її опоненти?

Ні президент Володимир Зеленський, ні глава його офісу Андрій Єрмак так і не прокоментували оприлюднене Bellingcat розслідування про зірвану операцію затримання "вагнерівців", де вони є одними з головних фігурантів.

В ОП обмежилися відповіддю радника зі стратегічних комунікацій Михайла Подоляка, що всі звинувачення на адресу президента і його оточення є "бездоказовими словами".

Водночас співавтори розслідування Bellingcat з російського проєкту The Insider припускають, що насправді зрив операції стався через "політичну некомпетентність" оточення Зеленського та внутрішні інтриги.

Опоненти українського президента заявляють про "зраду українських розвідників".

Що кажуть у Зеленського

Автор фото, bellingcat.com Підпис до фото, Публікацію розслідування щодо "Вагнергейту" очікували з минулої зими. В Офісі президента декларували готовність поспілкуватися з розслідувачами, але Bellingcat у своєму тексті зазначає, що ОП так і не дав їм своїх коментарів

"Підсумковий звіт парламентської комісії і об'ємний матеріал Ballingcat абсолютно коректно розставляють всі ключові акценти. В тому числі розділяють суб'єктивні версії від реальних подій", - прокоментував BBC News Україна Михайло Подоляк, радник голови офісу президента Андрія Єрмака.

"Тобто якщо прозвучало щось таке, що є тільки словами однієї особи і не може бути перевірене у незалежний спосіб з інших джерел, то Bellingcat це позначав", - пояснив він.

У самому розслідуванні таким епізодом є, наприклад, частина про те, що перенести безпосереднє затримання "вагнерівців" запропонував Андрій Єрмак. Це у підсумку нібито і призвело до зриву спецоперації.

Bellingcat тут посилаються лише на слова Василя Бурби, екскерівника головного управління розвідки міноборони України (ГУР МО), яке координувало весь процес.

Розслідувачі додають, що не змогли перевірити це з інших джерел, адже офіс президента не дав своїх коментарів до публікації розслідування.

А Михайло Подоляк у своєму коментарі натякає, що мова йде "всього лише про розмову з українським відставником".

Водночас він підтвердив тези української слідчої комісії парламенту, яка не змогла знайти документи про перенесення операції, зокрема й за підписом Єрмака.

"Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати розвідкою і жодного разу не намагався цього робити", - наголосив радник Єрмака.

"Якщо говорити про увесь цей контекст, пов'язаний з Росією та війною, сферою відповідальності Андрія Єрмака є тільки логістика переговорів щодо Донбасу - реалізація конкретних політичних рішень президента. Жодних наказів будь-кого з ОП на скасування чи зрив оперативної роботи по "вагнерівцях" не було і не могло бути", - додав він.

Підпис до фото, В офісі президента наголошують, що Андрій Єрмак не займався питаннями "вагнерівців", а з Росією вів переговори лише про Донбас

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"А якщо хтось про це щось розказує, то ставитись до цього потрібно адекватно - саме як до слів. Бездоказових слів, якими розповідають одну з можливих версій подій", - вважає Михайло Подоляк.

Якою ж є реальна версія з точки зору ОП, він не уточнив, але перерахував "факти": "Є потужна багаторічна робота наших спецорганів з документування осіб, які скоювали злочині на Донбасі. Є плани з тих чи інших спеціальних заходів. Є чітке операційне управління на рівні керівних органів розвідки. І так далі".

Михайло Подоляк додав, що Bellingcat "розвінчав фундаментальний міф російської пропаганди" про те, ніби операцією по "вагнерівцях" керували іноземні спецслужби з США, Туреччини, Британії чи Ізраїлю.

"Також нарешті розбито міф і про те, що хтось десь якось "злив" інформацію в Білорусь чи в Москву", - відзначив він.

А генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що озвучені Bellingact дані вивчатиме офіційне слідство ДБР.

"Усі матеріали [розслідувань], які проводять журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому вивчатимемо, долучатимемо", - цитує її "Інтерфакс".

"Політична некомпетентність", але не зрада

Автор фото, currenttime.tv Підпис до фото, Роман Доброхотов, який зі своїм російським виданням The Insider був долучений до розслідування Bellingcat, каже, що немає доказів "зливу" операції Єрмаком чи Зеленським, але є підстави говорити про некомпетентність та інтриги причетних до неї

Раніше своїми думками про "Вагнергейт" поділився Роман Доброхотов, головред російського ресурсу The Insider, з яким співпрацюють Bellingcar у цій справі.

"Ми до цього часу не почули офіційної відповіді Зеленського та Єрмака з цього приводу. Особливо цікавлять слова президента, оскільки він до цього давав лише дуже розпливчаті, якісь двозначні коментарі. То спочатку взагалі заперечувалася ця операція, то стверджувалося, що ніхто її не переносив, то це була не українська, а чиясь інша операція", - розповів Доброхотов у коментарі каналу "Настоящее время" у середу.

На питання про те, чи справді у Зеленського між операцією з затримки "вагнерівців" та перемир'ям на Донбасі (про яке домовлявся Андрій Єрмак) обрали саме перемир'я, Роман Доброхотов відповів, що "це не зовсім так".

"Вони ж не скасували операцію. А Єрмак сказав, що її треба перенести на тиждень. І це також викликає питання, чому, наприклад, за два дні до початку дії перемир'я ця спецоперація була настільки політично небезпечною, а після вона вже перемир'ю не загрожувала? Це видається не дуже переконливим", - говорить про сумніви розслідувачів Роман Доброхотов.

Він також наводить слова звільненого через кілька днів після провалу операції Василя Бурби про те, що той вважає найбільш ймовірною причиною невдачі "особисту неприязнь до нього та апаратну боротьбу проти нього" - мовляв, опоненти не хотіли, щоб він посилився та став таким "тріумфатором після цієї спецоперації, відомої на весь світ".

Водночас головред The Insider говорить про відсутність якихось свідчень про свідомий зрив операції Андрієм Єрмаком чи Володимиром Зеленським.

"Ми не знайшли ніяких доказів того, що Єрмак працює на російські спецслужби. Тим більше я не вірю, що Зеленський міг мати якусь змову з Путіним. Після цієї невдалої операції була низка інших болючих для Кремля операцій [України] і політичні кроки, такі як закриті канали кума Путіна. Не схоже, що Зеленський та його офіс якось працюють на Кремль", - відзначив розслідувач.

"Більш правдоподібна версія про політичну некомпетентність", - озвучив він свою основну гіпотезу.

"А також дуже хотілося б дізнатися, коли Єрмак говорив Бурбі [про відтермінування операції] - він це узгодив з президентом Зеленським? Чи він спочатку заявив про перенесення цієї операції і Зеленський дізнався про це вже постфактум?" - запитав Роман Доброхотов і додав, що "хотілося б почути хоч якийсь коментар Зеленського".

"Так все зрослося, що вийшло, що навіть ФСБшники нічого не запідозрили. Це дуже важко організувати. Тим більше шкода, що операція, ймовірно, через якісь внутрішні інтриги, не була доведена до кінця", - додав журналіст.

Водночас він застеріг від того, щоб вважати операцію українських спецслужб повним провалом: "Можна навіть сказати, що операція була успішна - з урахуванням того, яку тонну документів про свої злочини "вагнерівці" самі направили по емейлу своєму куратору з української розвідки".

Хто відповідальний?

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, У президента Зеленського довго взагалі заперечували сам факт операції, а потім назвали її операцією не українських спецслужб

На розслідування Bellingcat гостро відреагували політичні опоненти Володимира Зеленського.

Депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, яка за президента Порошенка була долучена до процесу переговорів з Росією, написала, що озвучені дані, на її думу, свідчать про "зраду" і "злив" операції.

"Огида до Банкової. Яка 300 днів брехала Україні і світу, що ніякої операції не було, що це вигадки, казки, бо такого не могло бути апріорі. Яка зрадила українських розвідників, відтермінувавши операцію на фінальному етапі, коли нічого зупинити, змінити, відрихтувати було вже неможливо. А можна було тільки злити! Під соусом "миру во всьом мире", "встановленого перемир'я" і іншої маячні, підігруючи Путіну", - вважає політик.

"Керівник офісу президента, в свою чергу, мав би опікуватися виключно графіком президента. А не керувати перенесенням спецоперацій, не маючи навіть відповідних допусків. Огида до слуг, які працюють пральнею Банкової, відмиваючи офіс від ганебної історії зради в так званій ТСК", - додала вона.

А депутат "Голосу" та колишній працівник СБУ Роман Костенко вважає, що всі деталі операції стануть відкритими вже після зміни влади.

"Ця справа не забудеться. Її треба доводити до кінця. Строку давності такі статті не мають", - цитує його "Цензор.Нет".

І повторив питання розслідувачів щодо коментарів від Зеленського та його оточення: "У звіті ТСК теж немає інформації, що були допитані безпосередні учасники наради в офісі президента. Це говорить про те, що влада не хоче давати коментарі і пролити світло на те, що тоді відбулося і чому була призупинена ця спецоперація".

При цьому керівник пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що владі взагалі не потрібно було коментувати ситуацію.

"Головна помилка вищого керівництва країни - що їх втягнули в цю суто політичну провокацію. Це не про зраду і так далі. Коли тільки почали розгойдувати цю ситуацію і питати, була операція чи ні, все, що вони повинні були сказати, - такі операції не коментуються. Все. І закрили б на цьому весь ефір. А далі б пішли, як належить - за законом", - сказав Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

Автор фото, ГУР МО Підпис до фото, Оглядачі вважають, що формальну відповідальність за перенесення операції, що призвело до її зриву, має нести колишній керівник ГУР МО Василь Бурба (на фото) та тодішній міністр оборони Андрій Таран

А військовий аналітик Василь Лаптійчук вважає, що з усіх озвучених Bellingcat обставин випливає, що відповідальність за операцію все одно мають нести її безпосередні керівники з ГУР МО та тогочасний міністр оборони Андрій Таран.

"Відповідальність тут лежить винятково на керівникові й виконавцеві оперативного заходу - міністру оборони й начальнику ГУР МО. Вони не повинні були й не могли як посадові особи обговорювати з друкарками оперативний захід, навіть якщо перед цим друкаркам про оперативний захід усе розповів президент (відповідальність завжди - індивідуальна). Тим більше не могли вони виконувати "наказ" (!) якогось Єрмака, що за посадою не має до того жодного стосунку. Навіть якщо президент його й сильно любить", - написав Василь Лаптійчук.