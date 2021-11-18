Рідкісне слоненя загинуло, втративши половину хобота в пастці браконьєрів

1 година тому

Автор фото, EPA

Дитинча суматранського слона загинуло, втративши половину хобота у пастці, яку залишили браконьєри в Індонезії.

Стадо залишило однорічне слоненя відразу після того, як воно потрапило в пастку. Тварину знайшли мешканці містечка Ачех-Джая та привезли в природоохоронне агентство на лікування.

Представники охорони природи кажуть, що намагалися врятувати життя слоненяти, ампутувавши його хобот, але за два дні слоненя загинуло.

"Ми не змогли врятувати його, тому що поранення було важким та враженим інфекцією, - пояснив Агус Аріанто, голова місцевого Агентства охорони природних ресурсів. - Ми зробили все можливе, щоб допомогти йому".

Автор фото, EPA

Це ще один інцидент, коли слон постраждав від браконьєрів в Індонезії. Останній такий випадок стався в липні цього року, коли дорослого слона знайшли обезголовленим з відірваними бивнями.

Суматранський слон - вид, який перебуває під загрозою зникнення через стрімке вирубування лісів у його природному середовищі на Борнео та Суматрі.

Слони-самці особливо потерпають через браконьєрів через їхні бивні, які високо цінують на нелегальному ринку слонової кістки.