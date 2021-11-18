Тенісистка Пен Шуай звинуватила експрем'єра Китаю у насильстві, а тоді зникла

35 хвилин(и) тому

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) стурбована долею китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили відтоді, як на початку листопада вона звинуватила експрем'єра Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.

Напередодні китайський державний канал CGTN показав електронного листа, нібито написаного самою Шуай, в якому вона відмовляється від своїх звинувачень, а також повідомляє, що в повній безпеці.

"Я просто відпочиваю вдома, все гаразд", - пояснює спортсменка свою тривалу відсутність.

За версією китайського телебачення, лист адресований керівнику WTA Стіву Саймону, але починається словами "Привіт усім, це Пен Шуай". Перевірити справжність електронної пошти відправника не вдається, більше того, стиль листа викликав ще більшу стурбованість.

Крім того, на скріншоті листа, який показав канал CGTN, чітко видно курсор, що з'являється, коли друкують текст.

"Мені важко повірити, що Пен Шуай сама написала це послання. Його зміст не в'яжеться з її переконаннями, - йдеться в заяві Стіва Саймона. - WTA та решті світу потрібне незалежне підтвердження того, що вона в безпеці".

За словами тих, хто досить близько знає Пен Шуай, стилістика тексту не відповідає її мовному стилю.

Крім того, поки що жоден інший ресурс Китаю цей лист не опублікував.

Атака на великого партійного боса

35-річна Пен Шуай у 2014 році була першою ракеткою світу у жіночому парному розряді. На її рахунку перемоги у двох турнірах Grand Slam (Вімблдон-2013 та Ролан Гаррос-2014) у парі з тайванською тенісисткою Се Шувей.

В одиночному розряді вона піднімалася на 14-й рядок рейтингу.

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На початку листопада у своєму повідомленні в китайській соцмережі Weibo вона розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду прем'єр-міністра Китаю в 2013-2018 роках. Гаолі - близький соратник лідера КНР Сі Цзіньпіна та високопоставлений партійний діяч.

Це перше таке звинувачення на адресу чиновника настільки високого рівня у Китаї. До того ж воно прозвучало за лічені місяці до того, як Китай прийматиме у себе зимові Олімпійські ігри.

Те повідомлення швидко видалили, але його встигла прочитати величезна кількість користувачів.

Відтоді про тенісистку нічого не відомо. WTA та багато тенісистів неодноразово висловлювали занепокоєння долею Шуай.

Зокрема, Наомі Осака закликала функціонерів великого тенісу прояснити ситуацію. На початку цього тижня перша ракетка світу Новак Джокович сказав, що шокований тим, що відбувається.

Стів Саймон наполягає, щоб звинувачення у сексуальних домаганнях, які висунула Пен Шуай, розслідували з максимальною прозорістю та без цензури.

Критики влади у Китаї зникали і раніше, але зазвичай це стосувалося бізнесменів. Ситуація з Пен Шуай - перший випадок серед спортсменів.