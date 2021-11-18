Шон Пенн приїхав на Донбас. Хоче знімати фільм про Україну

43 хвилин(и) тому

Автор фото, ООС

Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн, готуючи новий фільм, відвідав Приазов'я та поспілкувався з українськими військовими. Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Операції об'єднаних сил.

Шон Пенн планує зняти документальний фільм про Україну, твердять там.

"Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який чи не найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії", - повідомляє ООС.

Сам режисер про свої плани зняти фільм про Україну офіційно ще не оголошував.

Автор фото, ООС

Про наміри Пенна зробити таку стрічку вже повідомляла ТСН. На їхніх кадрах видно, як днями знімальна група режисера записує інтерв'ю на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Також знайомством з Пенном в інстаграмі нещодавно похвалився український ветеран війни на Донбасі та засновник мережі "Pizza Veterano" Леонід Остальцев.

Автор фото, ООС

Під час візиту на Донбас Пенн спілкувався з українськими військовослужбовцями, пише пресслужба ООС.

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Один з офіцерів розповів ВВС, що режисер з військовими пройшовся вулицями Широкиного, де були запеклі бої та досі напружена ситуація.

Він побував на бойових постах, пройшов окопами, а потім скуштував борщу у військовій їдальні.

За словами очевидця, для Шона Пенна спеціально провели брифінг, де розповіли про особливості служби та ситуацію в регіоні.

"Пенн дуже уважно слухав, що йому розповідають військові, ставив запитання "де зараз цивільне населення", "чи літають безпілотники", - розповів офіцер.

За його словами, актор розповів військовим, що працює над документальним фільмом про Україну. Він каже, що хотів би побачити учасників революції на Майдані, тих, хто побував в полоні, а також колишніх курсантів, а тепер офіцерів, які співали гімн України у Севастополі.

Також режисер поспілкувався з жінками, які служать в збройних силах, зізнавшись, що не думав, що в українських підрозділах стільки жінок.

61-річний Шон Пенн - дворазовий володар премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль в стрічках "Гарві Мілк" та "Таємнича ріка", а також режисер відомої стрічки "Тепер я йду у дику далечінь" (Into the Wild).