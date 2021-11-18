Поліція каже про спробу замаху на міністра Лещенка

15 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, вбивство замовив громадянин США та громадянка України через старі борги, які міністр назвав "уявними".

Автор фото, Офіс президента

Лещенко став міністром аграрної політики в грудні 2020 року. Раніше був уповноваженим президента Зеленського із земельних питань та керівником Держгеокадастру.

32-літнього Романа Лещенка привів у владу сам Володимир Зеленський та неодноразово хвалив його роботу в Держгеокадастрі та наведення ладу із державною землею.