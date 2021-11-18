Путін хоче, щоб Захід нервував, і погрожує через постачання озброєння Україні

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Володимир Путін дав зрозуміти, що задоволений гострою реакцією Заходу на скупчення російських військ біля українських кордонів. Він також пообіцяв наслідки за "перетин червоних ліній", до яких відніс і поставки зброї в Україну.

Про це Путін заявив у четвер, виступаючи на засіданні колегії міністерства закордонних справ РФ.

"Певна напруга там [на Заході] все-таки виникла. І у зв'язку з цим два моменти тут бачу. По-перше, потрібно, щоб цей стан у них зберігався якнайдовше, щоб їм на думку не спало влаштувати нам на наших західних кордонах якийсь непотрібний нам конфлікт", - заявив він.

І додав, що Росія хоче гарантій безпеки на цьому напрямі, щоб закріпити "червоні лінії", перетинати які Захід не повинен.

"Партнери наші дуже своєрідні і, як би сказати м'якіше, поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень та розмов про "червоні лінії", - поскаржився російський президент.

Як приклад перетину "червоних ліній" Путін назвав постачання Києву "летального сучасного озброєння" та проведення "провокаційних військових маневрів у Чорному морі".

Мовляв, стратегічні бомбардувальники країн НАТО літають на відстані 20 км від кордонів Росії, це виходить за будь-які межі, обурився Путін.

Що писали в ЗМІ?

Наприкінці жовтня генштаб збройних сил України повідомив про застосування військовими турецького ударного безпілотника "Байрактар" на Донбасі. Москва називала це порушенням мінських домовленостей, побачивши ризик того, що Київ збирається повернути Донбас силовим шляхом.

Незабаром після повідомлень про використання безпілотника "Байрактар" у західних ЗМІ вийшла серія публікацій про те, що Росія знову концентрує війська і техніку ближче до кордону України.

Washington Post згадувала відеоролики в соцмережах, на яких видно військові ешелони та колони, що перевозять техніку, включаючи танки та ракети.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Фото з навчань військ РФ

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Міноборони Росії у відповідь на цю публікацію заявило, що станом на 1 листопада "додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною" зафіксовано не було.

На початку листопада видання Politico опублікувало супутникові фотографії, які, за його версією, підтверджують, що Росія може зосереджувати війська та військову техніку на кордоні з Україною.

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати і загалом на них не варто звертати жодної уваги, - говорив тоді речник Кремля Дмитро Пєсков. - Тому що ви самі бачили, там йдеться про кордон з Україною, показують кордон із Білоруссю".