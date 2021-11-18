Москва "злила" листи про Україну, Ірак евакуює мігрантів з Білорусі. Теленовини ВВС
У випуску 18 листопада:
- Дипломатичний злив - що стоїть за рішенням російських дипломатів розголосити подробиці листування із Німеччиною і Францією.
- Провокації на кордоні Білорусі і Польщі влаштовують білоруські силовики. Мігранти кажуть: отвір у загорожі для них організував спецназ.
- Проводжають як на війну: як готуються і як складають іспити, що відомі як найважчі у світі
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