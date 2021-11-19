Мігранти покинули табір на кордоні Білорусі та Польщі. Британія посилає інженерні війська

36 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зараз на кордоні з Польщею майже нікого немає

Польська прикордонна служба заявила, що мігранти покинули стихійний табір, розкладений ними у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузниця-Брузгі" на території Білорусі. Донедавна там жили сотні людей, які приїхали з країн Близького Сходу в надії перейти в Польщу.

Час від часу вони намагались прорватись через кордон, що призводило до жорстких зіткнень.

Також Британія заявила, що посилає підрозділ інженерних військ, щоб допомогти Польщі укріпити кордон.

За час кризи кілька мігрантів на кордоні померли. Через випадковий постріл також загинув польський військовий.

Однак у четвер білоруська влада перевезла близько тисячі мігрантів у транспортно-логістичний центр, розташований неподалік від кордону. Прикордонна служба Польщі розмістила у своєму твіттері зняті з верхньої точки кадри, на яких видно опустілий табір, а також групу людей, що йдуть дорогою до центру.

Того ж дня в Ірак повернулись близько 400 мігрантів, за якими у Мінськ прилетів літак "Іракських авіаліній".

Автор фото, AFP Підпис до фото, На кадрах видно опустілий табір

Країни Заходу звинувачують Білорусь у навмисній організації кризи з мігрантами - на їхню думку, таким чином Мінськ мститься Європейському Союзу за санкції та жорстку критику після президентських виборів 2020 року, які Захід вважає сфальсифікованими.

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Білорусь такі звинувачення відкидає та вважає, що в кризі винен ЄС.

У четвер 18 листопада прессекретарка Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила, що у недавній розмові він запропонував канцлерці Німеччини Ангелі Меркель прийняти 2 тисячі біженців, які перебувають на кордоні. За словами Ейсмонт, всього у Білорусі зараз перебуває 7 тисяч мігрантів.

Проте німецький міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер заявив, що Берлін не має наміру дозволяти в'їзд людям, які прибули на білорусько-польський кордон.

"Ми не піддамося на цей тиск і не скажемо, що готові прийняти біженців у європейських країнах, тому що це означатиме реалізацію головної цілі цієї віроломної стратегії, - сказав Зеехофер після переговорів зі своїм польським колегою Маріушем Камінським. - Йдеться про незаконну та віроломну міграцію, яку Білорусь організовує з деякою допомогою Росії. Поляки не лише захищають свої інтереси. Вони також діють в інтересах всього Європейського союзу".

Британія посилає інженерні війська

У четвер ввечері стало відомо, що Велика Британія відправляє на кордон Польщі та Білорусі 150 військових інженерів, які допоможуть польській владі зміцнити прикордонну інфраструктуру.

"Ми збираємось відправити туди Королівських інженерів - це частина армії, що займається будівництвом парканів, доріг та іншої інфраструктури, - пояснив британський міністр оборони Бен Уоллес. - Ми використовуємо цей військовий підрозділ для допомоги Польщі та, потенційно, країнам Балтії у захисті їхніх кордонів".

Міністр Уоллес уточнив, що інженерів відправлять "протягом кількох днів чи тижнів", але напередодні він має намір офіційно повідомити про це членів парламенту Британії.