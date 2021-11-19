Ресторан заніс у чорний список блогера, який надто багато їв
Китайський блогер заявив, що ресторан зі шведським столом Handadi Seafood BBQ Buffet заніс його у чорний список. Мовляв, чоловік надто багато їсть.
Для блогера, відомого як Містер Кан, це величезна проблема. Адже він якраз і відомий у соціальних мережах своїми стрімами із походів у різні ресторани та кафе.
За словами Містера Кана, він встиг побувати в гриль-ресторані Handadi Seafood BBQ Buffet лише кілька разів. Під час першого візиту з'їв 1,5 кг свинячих ніжок, а під час другого - до чотирьох кг креветок.
Містер Кан вважає, що це дискримінація людей, які багато їдять.
"Я багато їм - це моя провина?" - сказав блогер, додавши, що нічого з їжі не викинув.
Однак власник ресторану сказав журналістам, що Містер Кан розоряє його.
"Кожного разу, коли він сюди приходить, я втрачаю кілька сотень юанів, - пояснив власник. - Навіть коли він п'є соєве молоко, то може випити 20 чи 30 пляшок".
Чоловік додав, що заносить у чорний список усіх фуд-стрімерів, тобто блогерів, які поїдають їжу в прямому ефірі перед своїми підписниками.
Цю історію активно обговорюють у місцевих соціальних мережах. Вона вже зібрала понад 250 мільйонів переглядів на Weibo, китайському сервісі мікроблогів.
Деякі користувачі співчувають власнику Handadi Seafood BBQ Buffet, а інші вважають, що ресторан не повинен мати шведський стіл, якщо не може собі цього дозволити.
Торік китайський уряд почав боротися з популярними блогерами, які знімають себе за поїданням їжі в ресторанах. Такі відео взагалі можуть заборонити в країні.
Це сталося після того, як президент Сі Цзіньпін закликав людей "боротись із викиданням їжі" на тлі зростання занепокоєння через дефіцит продовольства.
Через нові випадки ковіду дедалі більше регіонів у Китаї запроваджують карантинні обмеження, а неврожай овочів через тривалі дощі призвів до дефіциту.