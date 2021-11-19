Ресторан заніс у чорний список блогера, який надто багато їв

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Містер Кан вважає, що це дискримінація людей, які багато їдять

Китайський блогер заявив, що ресторан зі шведським столом Handadi Seafood BBQ Buffet заніс його у чорний список. Мовляв, чоловік надто багато їсть.

Для блогера, відомого як Містер Кан, це величезна проблема. Адже він якраз і відомий у соціальних мережах своїми стрімами із походів у різні ресторани та кафе.

За словами Містера Кана, він встиг побувати в гриль-ресторані Handadi Seafood BBQ Buffet лише кілька разів. Під час першого візиту з'їв 1,5 кг свинячих ніжок, а під час другого - до чотирьох кг креветок.

Містер Кан вважає, що це дискримінація людей, які багато їдять.

"Я багато їм - це моя провина?" - сказав блогер, додавши, що нічого з їжі не викинув.

Однак власник ресторану сказав журналістам, що Містер Кан розоряє його.

"Кожного разу, коли він сюди приходить, я втрачаю кілька сотень юанів, - пояснив власник. - Навіть коли він п'є соєве молоко, то може випити 20 чи 30 пляшок".

Чоловік додав, що заносить у чорний список усіх фуд-стрімерів, тобто блогерів, які поїдають їжу в прямому ефірі перед своїми підписниками.

Цю історію активно обговорюють у місцевих соціальних мережах. Вона вже зібрала понад 250 мільйонів переглядів на Weibo, китайському сервісі мікроблогів.

Деякі користувачі співчувають власнику Handadi Seafood BBQ Buffet, а інші вважають, що ресторан не повинен мати шведський стіл, якщо не може собі цього дозволити.

Торік китайський уряд почав боротися з популярними блогерами, які знімають себе за поїданням їжі в ресторанах. Такі відео взагалі можуть заборонити в країні.

Це сталося після того, як президент Сі Цзіньпін закликав людей "боротись із викиданням їжі" на тлі зростання занепокоєння через дефіцит продовольства.

Через нові випадки ковіду дедалі більше регіонів у Китаї запроваджують карантинні обмеження, а неврожай овочів через тривалі дощі призвів до дефіциту.