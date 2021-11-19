Україна викликала посла Болгарії через заяву її президента, що Крим російський

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Автор фото, Getty Images

Міністерство закордонних справ України стурбоване словами президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим" під час вчорашніх передвиборчих теледебатів, і викликало посла Болгарії в Києві на розмову.

"Київ наголосив, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві МЗС.

Українська сторона очікує на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви.

"Посол Костадін Коджабашев запевнив МЗС у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", - додали в МЗС.

Інцидент трапився під час телевізійних дебатів у Болгарії.

Опонент Радева, професор Атанас Герджиков, сказав, що Крим - це українська територія, незалежно від того, "який там прапор". Він звернувся до Радева з питанням, чий Крим, на що нинішній глава держави відповів: "На даний час російський", передає "Балканський оглядач".

Автор фото, УНІАН

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Також Румен Радев закликав до діалогу на рівні ЄС і зазначив, що санкції проти Москви не працюють.

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"Вони не дають результату, вони не мають ефекту. Вже шукаються прагматичні підходи… Росія є важливим чинником безпеки та боротьби з тероризмом", - зазначив болгарський президент.

Радев у якості кандидата від соціалістичної партії виграв вибори у 2016 році. Тоді він вважався лояльним до Росії й закликав Захід вести діалог з РФ.

Нові вибори президента Болгарії відбудуться 21 листопада - Радев вважається фаворитом. У першому турі, який відбувся 14 листопада, він набрав понад 49% голосів (суперник 24%), а тому є лідером у другому.

Росія анексувала Крим навесні 2014 року.

Крим - міжнародно визнана територія України. ЄС також неодноразово наголошував, що вважає півострів українською територією.

Болгарія також визнавала Крим українським, а її міністр закордонних справ у серпні 2021 року відвідував установче засідання "Кримської платформи", яка покликана сприяти поверненню Криму під контроль України.

Болгарія є членом ЄС і НАТО.

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