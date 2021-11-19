"Гаррі подобається в Каліфорнії". Що ще розповіла Меган Маркл у шоу Еллен Дедженерес

Джордж Боуден

BBC News

1 година тому

Автор фото, Warner Bros/PA Media

Герцогиня Сассекська Меган стала гостею американського шоу Еллен Дедженерес. Там вона розповіла, що принцу Гаррі подобається спосіб життя й погода в Каліфорнії.

Розмірковуючи про їхній переїзд до західного узбережжя США під час пандемії, Меган сказала: "Ми просто змогли проводити багато часу вдома".

"Ми просто щасливі", - додала вона.

Герцогиня також стала учасницею розіграшу вуличних торговців, під час якого виконувала інструкції Еллен, які та давала їй через навушник.

Телеведуча попросила Меган піднести зцілювальний кристал до чола, їсти, як тварина, пити з дитячої пляшечки та розповідати несмішні анекдоти у студійному комплексі в Лос-Анджелесі.

"Прихована камера" - регулярна рубрика шоу Еллен, її учасниками були такі знаменитості, як Адель, Емма Вотсон та Дженніфер Лопес.

Герцогиня Сассекська також поділилася подробицями життя їхніх з принцом Гаррі дітей.

Маркл зізналася Еллен, що зараз у п'ятимісячної Лілібет Діани ріжуться зубки. А дворічний Арчі любить годувати курчат, яких подружжя розводить у своєму маєтку в Монтесіто, Каліфорнія.

Крім того, Меган розмірковувала про радощі батьківства і рекламувала дитячу книгу свого авторства про стосунки батьків і синів. Герцогиня Сассекська писала її на основі досвіду принца Гаррі під час виховання їхнього сина Арчі.

"Спостерігати з Гаррі-батьком - це суцільна насолода", - сказала вона.

Вона розповіла Еллен, яка живе по сусідству із Сассексами, що Арчі "подобається бути старшим братом" Лілібет.

"Хтось сказав [Гаррі] і мені, що одна дитина - це хобі, а двоє - це вже батьківство", - сказала 40-річна герцогиня.

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Герцогиня стала учасницею рубрики "Прихована камера", під час якого виконувала інструкції Еллен, які та давала їй через навушник

Не оминула Меган і тему відпустки для догляду за дитиною у США. За її словами, це єдина багата країна, що не гарантує на федеральному рівні оплачуваної відпустки для батьків немовлят. І вона хотіла б бачити зміни у цій сфері.

"Всі знають - особливо якщо у вас була дитина, і навіть якщо у вас її немає - як важко і як важливо у ці перші кілька тижнів або навіть місяців бути разом з родиною. І я, як мати двох дітей, зроблю все, що в моїх силах, аби переконатися, що ми реалізуємо це для людей".

У березні на американському каналі CBS вийшло інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл для Опри Вінфрі, в якому пара звинуватила королівську родину в расизмі, відсутності підтримки, доведенні до думок про самогубство.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Меган про думки про самогубство, життя в королівській родині та ставлення до сина

У січні 2020 року Гаррі та Меган заявили, що мають намір залишити Британію, скласти з себе основні королівські обов'язки та прагнуть фінансової незалежності.

Минулого року подружжя втратило і королівські титули, і до них вже не можна звертатися "Ваша королівська високість". Разом з тим за Гаррі залишається титул принца, який він отримав при народженні.