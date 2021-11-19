"Вікіпедія" показала десять найкращих фото української природи

51 хвилин(и) тому

"Вікі любить Землю 2021" оголосив десять фотографій-переможців із України. Це міжнародний конкурс, що збирає по світу фото національних парків, заповідників та інших пам'яток природи.

Автор фото, Анна Палюх, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Прип'ять-Стохід на світанку"

Люди з різних країн могли подавати на цей конкурс свої роботи протягом червня, і Україна була однією з найбільш активних.

Цього року 330 українців завантажили понад 11 тисяч своїх фото. Більше тільки з Німеччини - понад 13 тисяч.

На фотографіях зображені різні мальовничі куточки з Києва та дев'яти областей.

Регіональний ландшафтний парк "Прип'ять-Стохід", Рівненська область.

Автор фото, Володимир Бурдяк, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Три олениці взимку"

Національний природний парк "Кременецькі гори", Тернопільська область.

Автор фото, Сергій Гамзін, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Життя на краю"

Ландшафтний заказник "Станіславський", Херсонська область.

Автор фото, Сергій Нестерчук, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Осінній Дністер"

Наддністрянський ботанічний заказник, Хмельницька область.

Автор фото, Максим Білокопитов, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Оголовок Бердянської коси"

Оголовок Бердянської коси, Запорізька область.

Автор фото, Сергій Нестерчук, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Живописний ранок на Дністрі"

Пам'ятка природи "Шишкові горби", Чернівецька область.

Автор фото, Андрій Чуяшенко, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Озеро Аршиця"

Заповідне урочище "Аршиця", Івано-Франківська область.

Автор фото, Катерина Поліщук, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Шипіт восени"

Водоспад "Шипіт", Закарпатська область.

Автор фото, Сергій Венцеславський, вільна ліцензія CC BY-SA 4. Підпис до фото, "Калинове"

Ландшафтний заказник "Урочище Калинове", Київська область.

Автор фото, Сергій Мірошник, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, "Два мурашиних лева і комар"

Заказник "Біла діброва", Київ.