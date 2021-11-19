"Вікіпедія" показала десять найкращих фото української природи
"Вікі любить Землю 2021" оголосив десять фотографій-переможців із України. Це міжнародний конкурс, що збирає по світу фото національних парків, заповідників та інших пам'яток природи.
Люди з різних країн могли подавати на цей конкурс свої роботи протягом червня, і Україна була однією з найбільш активних.
Цього року 330 українців завантажили понад 11 тисяч своїх фото. Більше тільки з Німеччини - понад 13 тисяч.
На фотографіях зображені різні мальовничі куточки з Києва та дев'яти областей.
Регіональний ландшафтний парк "Прип'ять-Стохід", Рівненська область.
Національний природний парк "Кременецькі гори", Тернопільська область.
Ландшафтний заказник "Станіславський", Херсонська область.
Наддністрянський ботанічний заказник, Хмельницька область.
Оголовок Бердянської коси, Запорізька область.
Пам'ятка природи "Шишкові горби", Чернівецька область.
Заповідне урочище "Аршиця", Івано-Франківська область.
Водоспад "Шипіт", Закарпатська область.
Ландшафтний заказник "Урочище Калинове", Київська область.
Заказник "Біла діброва", Київ.