Австрія вводить локдаун для всіх і обов'язкову вакцинацію

2 годин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Люди стоять у черзі за вакцинами у Австрії

Через кілька днів після запровадження локдауну для невакцинованих, уряд Австрії вирішив запровадити його для всіх громадян. А також оголосив, що з лютого наступного року вакцинація від ковіду в країні стане обов'язковою.

Обмеження почнуть діяти у понеділок, 22 листопада. За словами канцлера Александра Шалленберга, локдаун триватиме щонайменше десять днів. Усі масові заходи скасують, закриються більшість магазинів.

На такі жорсткі заходи Автсрія вирішила піти на фоні зростання кількості нових випадків ковіду та низького рівеня вакцинації.

Коли в понеділок запровадили локдаун для невакцинованих, у центрах для вакцинації почався ажіотаж. Але двома дозами у Австрії все одно щеплені лише 65% людей, що є одним із найнижчих показником вакцинації у Західній Європі.

"Ми не хочемо п'яту хвилю", - сказав канцлер Шалленберг після зустрічі з керівниками федеральних земель.

Так Австрія стала першою країною в Європі, що вирішила запровадити обов'язкову вакцинацію. За словами канцлера, надто довго в країні існував консенсус щодо тих людей, які відмовлялись щепитись.

Однак через "надто велику кількість політичних сил, надуманих опонентів вакцинації та фейкові новини" невакцинованих вияивлось надто багато, додав він.

Останній тиждень рівень захворювання в Австрії складає 800 випадків на 100 тисяч населення, що є найвищим у Європі. Лише за минулий день у Австрії додалось іще 15 тисяч нових випадків.

А що у Європі?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У багатьох регіонах Німеччини дозволяють доступ до більшості послуг лише вакцинованим

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Нова, четверта хвиля коронавірусу наповну накрила всю Європу. У Німеччині, де у багатьох регіонах дозволяють доступ до більшості послуг лише вакцинованим, зайняті всі ліжка відділень інтенсивної терапії, повідомила Ангела Меркель.

Бельгія посилила вимоги до носіння масок, навіть дітям віком від 10 років. Офісним працівникам дозволяють приходити на роботу лише раз на тиждень.

Жителям Чехії, що не пройшли вакцинацію і не хворіли на коронавірус, з 22 листопада заборонять доступ до публічних заходів чи послуг, повідомив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш.

Сусідня Словаччина, де в середу зареєстрували рекордні 8342 випадки хвороби, теж планує запровадити подібні правила.

Лише у Франції зберігають спокій, хоча 17 листопада там вперше з серпня зафіксували новий добовий максимум випадків коронавірусу - понад 20 тис. Але уряд не планує вживтаи нових заходів.

"Ми справляємося краще, ніж раніше, завдяки вакцинам і паспорту здоров'я", - заявив офіційний представник уряду Габріель Атталь.