Лукашенко дав інтерв'ю ВВС: "Може, ми й допомагали мігрантам потрапити в ЄС"

9 хвилин(и) тому

Олександр Лукашенко заявив ВВС, що "цілком можливо", що його силовики сприяли тому, щоб мігранти перейшли до Польщі, але заперечує, що мігранти потрапили до Білорусі за його підтримки.

В ексклюзивному інтерв'ю в Мінському президентському палаці Лукашенко сказав кореспонденту ВВС Стіву Розенбергу: "Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти прямують до Німеччини".

"Можливо, їм хтось допоміг", - додав Лукашенко.

Він заперечив, що його режим запрошував тисячі людей в Білорусь, щоб спровокувати кризу на кордоні з ЄС.

"Я сказав їм, що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть приїжджати далі, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть до моєї країни, вони їдуть до вас", - заявив Лукашенко.

"Це я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - додав він.

Олександр Лукашенко залишається при владі в Білорусі з 1994 року, але останні президентські вибори 2020 року, після яких він вкотре оголосив себе президентом, були дискредитовані в очах Заходу, а Євросоюз їхні результати не визнав.

Автор фото, Getty Images

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

ЄС звинувачує Лукашенко в тому, що він спровокував кризу на кордоні з Польщею, Литвою та Латвією у відповідь на санкції, застосовані щодо Лукашенка через насильство щодо опозиції та людей, які протестували проти результатів останніх виборів.

Щонайменше 2000 мігрантів, переважно з Близького Сходу, стояли табором біля кордону Білорусі та Польщі, поки цього тижня їх не перемістили на логістичний склад поблизу. В Білорусі залишаються ще близько 5000 мігрантів, хоча сотні вилетіли назад до курдського північного Іраку рейсом для репатріантів.

Представники ЄС звинуватили Лукашенка в "нелюдському, бандитському підході" до подій на кордоні, коли він начебто неправдиво пообіцяв мігрантам легкий в'їзд до Польщі, щоб зрештою дестабілізувати ЄС.