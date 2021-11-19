Байден тимчасово передасть контроль над США Камалі Гарріс

55 хвилин(и) тому

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс стане першою жінкою, яка на короткий час отримає всі президентські повноваження, оскільки Джо Байден проходить щорічну перевірку здоров'я.

Президент Байден передасть повноваження Гарріс, доки сам буде під наркозом проходити планову колоноскопію в п'ятницю.

Це перший медогляд Байдена на посаді президента, обстеження відбудеться напередодні 79-річчя політика.

Гарріс тимчасово візьме під контроль американське військо та ядерну зброю.

"Віцепрезидентка буде працювати зі свого офісу в Західному крилі протягом цього часу", - заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

57-річна Гарріс стала першою жінкою, обраною віцепрезидентом США.