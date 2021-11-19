Повернення блудного Рудика. У Британії загублений кіт знайшовся через 10 років

1 година тому

Автор фото, COLIN CLAYTON Підпис до фото, Рудий бродяга втік від господарів ще в 2011 році

Рудий кіт на прізвисько Великий Джиндж, який зник десять років тому, повернувся до господарів. Кіт втік з баржі у 2011 році під час медового місяця Коліна Клейтона та Єви Белламі, який молодята проводили, подорожуючи каналами в районі Бірмінгема.

Великий Джиндж (чи українською Рудик) та ще два коти цієї молодої пари звикли жити на баржі. Вони часто йшли гуляти втрьох, але завжди поверталися додому. Але одного разу два коти повернулися, а Великий Джиндж - ні.

Пара чекала кота на місці стоянки п'ять днів, перш ніж зареєструвати його як зниклого безвісти.

Кота чипували ще в дитинстві, тому в його мікрочипі була інформація, що він не бездомний, а загубився.

Оскільки бездомні тварини у Великій Британії - велика рідкість, то рудий мандрівник, якого на початку року помітили жителі містечка Лічфілд, північного передмістя Бірмінгема, одразу привернув увагу зоозахисників.

Автор фото, COLIN CLAYTON/CATS PROTECTION

Один з місцевих жителів намагався зловити кота, якого почали звати Мармеладом, але той був наляканий і не підходив близько, навіть коли йому давали їжу. Згодом кіт звик до людини, яка його підгодовувала, його вдалося зловити і принести додому.

Вдома з'ясувалося, що у Мармелада виросла велика пухлина на боці, і його віднесли до ветеринара. Там виявили чіп, і з'ясувалося, що він ніякий не Мармелад, а зниклий 10 років тому Великий Джиндж.

Після цього ветеринар зв'язався із господарями. Вони були шоковані, коли їм зателефонували зі Стаффордшира та сказали, що їхнього кота знайшли.

Пухлина на боці, до речі, виявилася безпечною, тож Великий Джиндж вже повернувся додому.

Автор фото, CATS PROTECTION

"Впевнений, що він достатньо настраждався за ці десять років, і зараз йому треба добре відпочити", - каже Колін Клейтон.

Господарі кота кажуть, що поки що не випускатимуть його на вулицю, щоб він знову не загубився.

Чим кіт займався всі ці десять років, де він жив та як знаходив собі поживу, поки що так і залишається таємницею.