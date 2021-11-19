Що Шон Пенн робить на Донбасі?
Американський актор і режисер Шон Пенн відвідав Донбас.
Він скуштував там борщу і поговорив із військовими на лінії зіткнення.
Шон Пенн планує зняти документальний фільм про Україну, кажуть у пресслужбі Операції об'єднаних сил.
Сам режисер про такі плани ще не оголошував.
То що саме йому показували українські військові?
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.
Шон Пенн приїхав на Донбас. Хоче знімати фільм про Україну
Відомий американський кінорежисер та актор Шон Пенн, готуючи новий фільм, поспілкувався з українськими військовими.