Що Шон Пенн робить на Донбасі?

1 година тому

Американський актор і режисер Шон Пенн відвідав Донбас.

Він скуштував там борщу і поговорив із військовими на лінії зіткнення.

Шон Пенн планує зняти документальний фільм про Україну, кажуть у пресслужбі Операції об'єднаних сил.

Сам режисер про такі плани ще не оголошував.

То що саме йому показували українські військові?