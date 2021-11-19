Лукашенко про мігрантів, як охороняють кордон України, Шон Пен на Донбасі. Теленовини ВВС

У випуску 19 листопада:

  • Олександр Лукашенко в ексклюзивному інтерв'ю ВВС визнав: мігрантам "могли допомагати" перетнути кордон, але каже, що до Білорусі їх не кликали.
  • Поки тривають дипломатичні спроби не допустити гуманітарну кризу в Європі, влада Білорусі перенесла табір мігрантів від польського кордону.
  • Річки, болота, озера. Як виглядає лінія державного кордону України і Білорусі, бачили наші кореспонденти.
  • Що в Україні робить Шон Пенн? З нами поділилися інформацією українські військові.

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