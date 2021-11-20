Український кордон і мігранти з білоруського боку. Як готуються зустріти порушників
Український кордон і мігранти з білоруського боку. Як готуються зустріти порушників
Мігрантська криза на білорусько-польському кордоні змусила Україну терміново посилювати охорону свого рубежу на півночі країни. Однак через погане інженерне облаштування кордону ситуацію можна вважати дуже загрозливою.
Кореспонденти BBC News Україна вирушили в подорож, щоб побачити й почути, як українські прикордонники готуються зустріти мігрантів і що про можливу появу непроханих гостей з білоруського боку думають мешканці українських прикордонних сіл.
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