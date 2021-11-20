Український кордон і мігранти з білоруського боку. Як готуються зустріти порушників

8 хвилин(и) тому

Український кордон і мігранти з білоруського боку. Як готуються зустріти порушників

Мігрантська криза на білорусько-польському кордоні змусила Україну терміново посилювати охорону свого рубежу на півночі країни. Однак через погане інженерне облаштування кордону ситуацію можна вважати дуже загрозливою.

Кореспонденти BBC News Україна вирушили в подорож, щоб побачити й почути, як українські прикордонники готуються зустріти мігрантів і що про можливу появу непроханих гостей з білоруського боку думають мешканці українських прикордонних сіл.