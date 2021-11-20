"Оргія насильства". У Роттердамі - безлади через Covid-паспорти і заборону новорічних феєрверків

2 годин(и) тому

Автор фото, EPA

У Роттердамі, другому найбільшому місті Нідерландів, спалахнули заворушення через нові заходи уряду проти Covid-19.

Щонайменше семеро людей отримали поранення, 20 заарештовані.

У п'ятницю сотні протестувальників прийшли у центр міста, висловлюючи обурення щодо планів уряду запровадити паспорти вакцинації й заборонити феєрверки на різдвяні свята.

Акція протесту швидко переросла у зіткнення між протестувальниками й поліцією.

Люди кидали у поліцейських каміння і петарди, підпалювали патрульні машини. Поліція зробила попереджувальні постріли й застосувала водомети.

"Ситуація була небезпечною для життя", повідомив агентству Reuters представник поліції.

Правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь й поранили кілька людей.

Автор фото, EPA

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На відео, розміщених у соцмережах, учасники заворушень кидають у поліцейських каміння на одній з головних торговельних вулиць міста. На кадрах видно згорівші поліцейські машини.

Мер Роттердама назвав інцидент "оргією насильства".

У місті діє надзвичайний стан, головний вокзал міста не працює.

Минулої суботи влада Нідерландів запровадила тритижневий частковий локдаун через різке зростання випадків захворювання.

Скорочено часи роботи магазинів та ресторанів, обмежено допуск на спортивні заходи.

Це викликало обурення у частини громадян, минулого тижня у Гаазі відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Особливе невдоволення противників жорстких заходів викликав намір влади запровадити ковід-паспорти. Планується, що відвідувати різні заклади, як-от бари й ресторани, зможуть лише власники таких ковід-паспортів, тобто вакциновані або ті, що одужали від коронавірусу.

Масла у вогонь підлила заборона на різдвяні й новорічні феєрверки. Як заявили в уряді, цей захід "убезпечить систему охорону здоров'я від додаткового навантаження".