Хвиля спадає? Кількість заражень ковідом менша, кількість смертей і надалі висока

9 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Число нових заражень, госпіталізацій та смертей від коронавірусу в Україні починає зменшуватися. Проте країна і надалі залишається серед "лідерів" за кількістю смертей від ковіду - як у Європі, так і у світі.

За даними МОЗ, 19 листопада в Україні зафіксували 18 250 нових хворих на коронавірус, а померли - 664 людей.

За добу до того кількість нових випадків становила 20 050, а кількість смертей - 725.

Таким чином, і кількість нових випадків, і кількість смертей знизилася на понад 8%.

Тиждень тому кількість нових заражень перевищувала 23,5 тисячі, а два тижні тому - понад 25 тисяч.

Виглядає, можна говорити про те, що чергова хвиля поширення коронавірусу в Україні потроху іде на спад.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Місяць тому в Україні почали запроваджувати червоні карантинні зони

Проте кількість смертей і надалі залишається дуже високою.

За даними сайту Worldometers, за добовими показниками кількості смертей у Європі Україна на другому місці (між Росією та Польщею).

А у світі загалом найбільше смертей від коронавірусу у США, Росії та Україні.

З 18 жовтня у низці областей України запровадили обмеження для невакцинованих у червоних карантинних зонах. З 1 листопада такі обмеження діють в Києві.