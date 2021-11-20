"Автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП": у Львові маршрутка збила двох жінок на переході

54 хвилин(и) тому

Автор фото, MVS.LVIV

В суботу вранці в центрі Львова маршрутка збила двох жінок - 48 та 67 років - на пішохідному переході. Одна з них загинула.

Водій поїхав з місця ДТП на перехресті проспекту Свободи та вулиці Дорошенка. Його вже затримали, повідомляє Нацполіція у Львівській області.

Одну із жінок "відкинуло на проїзну частину дороги", її госпіталізували.

Тіло іншої, 48-річної львів'янки, знайшли неподалік від кінцевої зупинки маршрутки на вулиці Джорджа Вашингтона.

"Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП, - йдеться у повідомленні поліції. - Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характері пошкодження переднього бампера".

Автор фото, MVS.LVIV Підпис до фото, ДТП сталося в самому центрі Львова

Невдовзі суд має обрати запобіжний захід до затриманого водія - 47-річного мешканця Львова. Його можуть засудити до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років (за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).