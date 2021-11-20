Саакашвілі припинив голодування, він у військовому шпиталі

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тепер посилені поліцейські патрулі біля військового шпиталю у Горі

По тому, як колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який має український паспорт, перевели із тюремної лікарні до військового шпиталю у Горі, він припинив голодування.

"Стан важкий, складний. Саакашвілі надали першу реанімаційну допомогу і перевели в палату інтенсивної терапії", - цитують новинні агенції слова особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе.

Раніше адвокати Саакашвілі повідомили, що той погодився на переїзд до шпиталю і пообіцяв припинити голодувати, щойно опиниться там.

Про те, що грузинська влада має плани перевезти Саакашвілі з тюремної лікарні, стало відомо на тлі нових протестів у центрі Тбілісі.

Головною вимогою протестувальників було його переведення до цивільної багатопрофільної лікарні.

За словами міністра юстиції Грузії Раті Брегадзе, шпиталь у Горі обрали через те, що там безпеку та здоров'я Саакашвілі можна максимально захистити.

Після лікування, за словами урядовця, Саакашвілі повернуть у тюрму в Руставі.

Затриманий після повернення в Грузію колишній президент цієї країни Міхеіл Саакашвілі голодував 50 днів поки був за ґратами.

"Критичний стан"

Минулого тижня Спеціальна пенітенціарна комісія оприлюднила скандальне відео, на якому видно, як Саакашвілі переводили у тюремні лікарню.

У службі це назвали підтвердженням образ персоналу з боку Саакашвілі, але його адвокати називають це підтвердженням нелюдяного поводження із експрезидентом.

Раніше лікарі назвали стан Саакашвілі критичним і рекомендували перевести його у відділення інтенсивної терапії.

Повідомляють, що напередодні він зомлів, коли виходив із кімнати після зустрічі з адвокатами. Пізніше, як розповіли адвокати, консультант-реаніматолог сказала, що його стан Саакашвілі стабілізований, але він і надалі в реанімації тюремної лікарні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Про те, що грузинська влада має плани перевезти Саакашвілі з тюремної лікарні, стало відомо на тлі нових протестів у центрі Тбілісі

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі, напередодні голосування на місцевих виборах. До цього він розмістив пост про своє повернення на батьківщину у соцмережах. Влада звинуватила його у незаконному перетині державного кордону Грузії.

Крім того, експрезидент Грузії, який на сьогодні має український паспорт, був заочно засуджений до шести років позбавлення волі в Грузії. Розгляд ще двох справ проти Саакашвілі триває.

Попри вимоги адвокатів та бажання самого Саакашвілі, пенітенціарна служба не доставляла його на судові слухання, які відбувалися у міському суді Тбілісі після його повернення. Там пояснювали це міркуваннями безпеки для Саакашвілі.

Проте його адвокати вважають, що грузинська влада боїться публічної появи Саакашвілі в залі суду і тому намагається тримати його в ізоляції.