Тисячі доларів висипалися з фургона на трасі у США

1 година тому

Автор фото, CBS Підпис до фото, Офіцери дорожнього патруля намагалися утримати водіїв від зупинки на автостраді й збирали купюри у пластикові пакети

Гроші, що розсипалися на шосе, спровокували шалену тисняву на дорозі в США.

Інцидент стався близько 9:15 у п'ятницю, 19 листопада, на автомагістралі в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія).

Під час руху одні з дверей інкасаторського бронемобіля відчинилися, і гроші випали на дорогу. Купюри розлетілися проїжджою частиною.

Побачивши це, багато водіїв зупинилися, вискочили з автівок і почали підбирати гроші. У результаті рух транспорту був паралізований.

Водій інкасаторської машини намагався зібрати гроші самостійно, але зрештою почав записувати людей, що збирали готівку.

Свідок події, фітнес-тренерка Демі Бегбі опублікувала на своїй сторінці в інстаграм відео, на якому видно, як люди вибігають з автівок, що перекрили рух, і збирають гроші, намагаючись набрати якомога більше купюр, які були переважно номіналом 1 і 20 доларів.

"Це найбожевільніша річ, яку я коли-небудь бачила", - каже дівчина.

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Працівники Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP) намагалися утримати водіїв від зупинки на автостраді й збирали купюри у пластикові пакети.

На місце події прибула поліція, яка попросила людей повернути гроші.

За словами офіцера CHP Джима Беттенкура, правоохоронці попередили: проти тих, хто зупинився, щоб назбирати грошей, і не хоче їх повернути, "можливо, будуть висунуті звинувачення".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, наразі заарештували двох людей.

До розслідування причин інциденту залучили Федеральне бюро розслідувань.

Сержант CHP Кертіс Мартін заявив у п'ятницю вдень, що близько десяти людей вже повернули гроші, які вони зібрали на автостраді.