Ще пів мільйона смертей або "крайні заходи": у ВООЗ стурбовані новою хвилею Covid-19 в Європі

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Різдвяний сезон у Європі знову затьмарений новою хвилею ковіду

Якщо не вдатися до негайних дій, до березня наступного року у Європі від коронавірусу можуть померти ще 500 000 людей, заявив регіональний представник ВООЗ в інтерв'ю ВВС.

Ганс Клюге каже, що в організації дуже стурбовані новою хвилею поширення хвороби в європейських країнах.

Серед причин він назвав недостатній рівень вакцинації та домінування надзвичайно заразного штаму Дельта.

"Covid-19 знову стає причиною номер один смертності у нашому регіоні", - заявив він ВВС, додавши, що усі розуміють, що треба робити.

За словами представника ВООЗ, навіть найпростіші заходи, такі, як відповідальне носіння масок, вже можуть допомогти.

Ганс Клюге каже, що обов'язкову вакцинацію треба розглядати як "крайній захід" у боротьбі із хворобою. Але він вважає, що обговорення такої можливості на законодавчому та суспільному рівні є "дуже на часі".

"А до цього в нас є такі засоби, як ковідні паспорти", - каже він, зауважуючи, що вони "не обмежують нашу свободу, а радше є інструментом підтримки наших свобод". ч

Ці заяви представник ВООЗ у Європі зробив на тлі запровадження нових локдаунів і посилених обмежень у кількох європейських країнах.

Австрія, яка з понеділка, 22 листопада оголосила новий загальний карантин, у лютому наступного року може стати першою країною, де запровадять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Відні протести через новий загальний локдаун

Оголошення про новий локдаун канцлер Олександр Шалленберг зробив у п'ятницю, а вже в суботу у Відні відбулася акція протесту, у якій взяли участь кілька тисяч людей. На демонстрантах були помітні жовті зірки з написом "не вакцинований". Учасники акції скандували "Ми теж люди" і "Опір".

Напередодні у Роттердамі, другому найбільшому місті Нідерландів, спалахнули заворушення через нові заходи уряду проти Covid-19.

На тлі нової хвилі захворювань про посилення обмежень заявили у Чехії та Словаччині.

А німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан назвав поточну ситуацію як "надзвичайну ситуацію національного масштабу".