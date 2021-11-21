Ведмедиця напала на 70-річного мисливця. Той її застрелив

17 хвилин(и) тому

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70-річний чоловік застрелив буру ведмедицю у Піренейських горах на південному заході Франції після того, як вона напала й поранила його, коли він полював на кабана, повідомляють чиновники.

За повідомленнями, чоловік зробив два постріли з рушниці у ведмедицю, яка була разом зі своїми дитинчатами, і тварина загинула на місці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік отримав серйозні травми ноги, його доставили до лікарні в Тулузі.

Зараз поліція розслідує інцидент.

Поліція повідомила, що чоловіка, який є членом місцевої мисливської асоціації комуни Сеіш в департаменті Ар'єж, ведмедиця вкусила кілька разів, що спричинило пошкодження артерій у його ногах.

Інформаційна агенція AFP із посиланням на близьке до справи джерело повідомляє, що чоловік перебуває у важкому стані.

Поліція повідомила, що зреагувала на виклик екстреної допомоги приблизно о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом), і коли вони прибули на місце події, то виявили мертву ведмедицю всього за кілька метрів від пораненого мисливця.

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Член тієї самої мисливської асоціації, імені якого не називають, розповів місцевому новинному сайту La Depeche, що почув заклик про допомогу по радіо, яке група використовує під час полювання, і попрямував до місця нападу.

"Одній людині вдалося зупинити кровотечу до приїзду допомоги", - сказав він.

Представниця місцевої ради в Ар'єжі Крістін Текі сказала, що саме таких нападів вони боялися.

"Сьогодні наочно можна побачити, що співіснування (людей із тваринами. - Ред.) - складна справа", - сказала вона AFP.

Франція почала заново розселяти бурих ведмедів у Піренеях після того, як кількість цих тварин різко впала у 1990-х роках.

Але цей крок викликав протести з боку місцевих фермерів, які кажуть, що ведмеді становлять загрозу для їхньої худоби.