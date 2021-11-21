Чому догхантерів не карають за злочини
Навіть вашого собаку можуть убити догхантери, і їм за це, скоріш за все, нічого не буде.
Наприклад, Олексій Святогор ніколи не приховував, що убивав собак, але суд першої інстанції виправдав його на початку 2021 року.
Зоозахисники оскаржили це рішення, і 26 листопада в апеляційному суді Києва будуть дебати.
А ми вирішили з'ясувати, чому в Україні хтось може закатувати тварину і не отримати за це покарання.
ВВС News Україна повідомила Національну поліцію про зібрану критику на адресу їхньої роботи щодо протидії вбивцям собак і плани опублікувати цю критику.
Ми також надали поліції свідчення наших співрозмовників та документи, що підтверджують їхні скарги.
Поки що поліція це не прокоментувала.
Матеріал Вікторії Жуган та Олега Карп'яка.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.