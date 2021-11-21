Чому догхантерів не карають за злочини

1 година тому

Навіть вашого собаку можуть убити догхантери, і їм за це, скоріш за все, нічого не буде.

Наприклад, Олексій Святогор ніколи не приховував, що убивав собак, але суд першої інстанції виправдав його на початку 2021 року.

Зоозахисники оскаржили це рішення, і 26 листопада в апеляційному суді Києва будуть дебати.

А ми вирішили з'ясувати, чому в Україні хтось може закатувати тварину і не отримати за це покарання.

ВВС News Україна повідомила Національну поліцію про зібрану критику на адресу їхньої роботи щодо протидії вбивцям собак і плани опублікувати цю критику.

Ми також надали поліції свідчення наших співрозмовників та документи, що підтверджують їхні скарги.

Поки що поліція це не прокоментувала.

Матеріал Вікторії Жуган та Олега Карп'яка.