Електролітак Rolls-Royce встановив рекорд швидкості у своєму класі

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Rolls-Royce Підпис до фото, Електролітак зміг набрати висоту у 3000 метров за 202 секунди, і таким чином встановив ще один рекорд

Британська індустріальна компанія Rolls-Royce plc, яка є виробником авіаційних двигунів, оголосила, що її малий електролітак Spirit of Innovation встановив світовий рекорд швидкості у своєму класі.

Як йдеться у заяві компанії, літак досяг швидкості 623 км на годину під час випробувального польоту.

Незалежна експертиза Світової федерації авіаспорту поки не підтвердила рекорд, але якщо це правда, то йдеться про найвищу швидкість, якої колись досягав електролітак.

Політ проходив 16 листопада на авіабазі Боскоум-Даун у графстві Вілтшир. За штурвалом був пілот Філ О'Делл, який назвав політ визначною подією у своїй кар'єрі.

Автор фото, Rolls-Royce Підпис до фото, Spirit of Innovation та його електрдвигун на 400 кіловат

У Rolls-Royce стверджують, що літак компанії перевищив минулий рекорд, встановлений електропланом німецької Siemens у 2017 році, на 213 км/год. Літак також побив окремі рекорди на дистанції в 3 та 15 км та за швидкістю набору висоти до 3000 м. Літак зумів набрати цю висоту за 202 секунди, випередивши попереднього рекордсмена на хвилину.

У літаку Rolls-Royce встановлений електродвигун потужністю 400 кіловат, це зразковий еквівалент 535 кінських сил. У компанії стверджують, що акумулятор у літака найбільш місткий у всій малій авіації - його вистачило б для одночасного заряджання 7500 смартфонів.

"Після кліматичної конференції COP26, де весь світ погодився, що необхідно діяти, це ще одне досягнення, яке наблизить загальні викиди від авіації до нульового значення", - заявив голова компанії Воррен Іст.

"Це крок до реалізації наших амбіцій щодо застосування високих технологій, необхідних суспільству для зниження викидів від повітряного, наземного та морського транспорту", - додав він.