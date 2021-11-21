Китай опублікував відео зі зниклою тенісисткою Пен Шуай, але його вважають постановкою

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Пов'язаний з урядом Китаю медіаконцерн Global News опублікував у своєму обліковому записі в Twitter відеозапис за участі тенісистки Пен Шуай. Вона безвісти зникла після того, як на початку листопада звинуватила експрем'єра країни в сексуальних домаганнях.

За словами редактора Global News, відео зафільмували перед початком фінального матчу юніорського тенісного турніру Fila Kids Junior Tennis у Пекіні цієї неділі. Проте відеозапис не можна верифікувати.

На відеозаписі Пен Шуай у спортивному костюмі стоїть серед почесних гостей, за кадром оголошують їхні імена. На задньому плані видно частину логотипу турніру та кілька людей, які перекривають вихід зі спортивної арени.

На думку багатьох користувачів соцмереж, відео виглядає постановкою. Зокрема, представлення високих гостей супроводжується дуже тихими оплесками, що дуже незвичайно для Китаю.

Це вже третє відео за участю Пен Шуай, яке Global News опублікувало у Twitter за останні кілька днів. На перших двох вона обідає у ресторані з тренером та друзями. Однак, за словами керівника тенісної Міжнародної жіночої асоціації (WTA) Стіва Саймона, з них, як і раніше, не вдасться зрозуміти, чи може Пен Шуай вільно ухвалювати рішення про свої переміщення та життя.

WTA, спортсмени та уряди низки країн б'ють на сполох, оскільки Шуай вже кілька тижнів не виходить на зв'язок. Міжнародні тенісні асоціації погрожували скасувати всі турніри, заплановані на 2022 рік у Китаї. Офіційної реакції Міжнародного олімпійського комітету ще немає.

Лист-фальшивка?

Минулого тижня державний канал Китаю CGTN показав скриншот електронного листа, нібито написаного Шуай очільнику WTA Стіву Саймону, в якому вона відмовляється від своїх звинувачень і стверджує, що з нею все гаразд і вона просто відпочиває вдома.

Однак стиль листа та чітко помітний на скриншоті курсор, що з'являється при наборі тексту, змусили громадськість засумніватися у справжності листа. Вимоги показати Пен-Шуай почали лунати ще голосніше. У соціальних мережах виникла кампанія під гештегом #WhereIsPengShuai (#ДеПенШуай).

Користувачі соцмереж чекають, щоб тенісистка щонайменше особисто записала відеозвернення, з якого було б зрозуміло, що її не змушують говорити.

Тому опубліковане в неділю відео, на якому вона лише махає рукою невидимим у кадрі глядачам, навряд чи заспокоїть WTA та громадськість. Представник WTA вже заявив агентству Reuters, що таке відео не може вважатися достатнім доказом її свободи.

Що сталося?

35-річна Пен Шуай у 2014 році була першою ракеткою світу у жіночому парному розряді. На її рахунку перемоги у двох турнірах "Великого шлему" (Вімблдон-2013 та Ролан Гаррос-2014) у парі з тайванською тенісисткою Се Шувей.

В одиночному розряді вона підіймалася на 14-й рядок рейтингу.

На початку листопада у своєму повідомленні в китайській соцмережі Weibo вона розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду прем'єр-міністра Китаю в 2013-2018 роках. Гаолі - близький соратник лідера КНР Сі Цзіньпіна та видатний діяч Компартії.

Це перше подібне звинувачення на адресу чиновника такого рівня у Китаї. До того ж воно пролунало за лічені місяці до того, як Китай прийматиме у себе зимові Олімпійські ігри.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Чжан Гаолі залишив посаду прем'єра у 2018 році, але залишається впливовим політиком

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Повідомлення швидко зникло, але його встигла прочитати величезна кількість користувачів.

З того часу про тенісистку нічого не відомо. WTA та багато тенісистів неодноразово висловлювали занепокоєння долею Шуай.

Зокрема Наомі Осака закликала функціонерів великого тенісу з'ясувати долю китайської тенісистки. На початку цього тижня перша ракетка світу Новак Джокович сказав, що шокований тим, що відбувається.

Глава WTA Стів Саймон наполягає, щоб звинувачення у сексуальних домаганнях, які висунула Пен Шуай, мають розслідувати з максимальною прозорістю та без будь-якої цензури.

Зникнення критиків влади у Китаї відбувалися і раніше, але зазвичай це стосувалося бізнесменів. Ситуація з Пен Шуай - перший подібний випадок серед спортсменів.