Противники Зеленського намагалися пройти до Офісу президента. Їх не пустила поліція

1 година тому

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Поліція завадила великій групі противників Зеленського пройти до будівлі Офісу президента

Кілька сотень людей, які взяли участь в акції з нагоди Дня Гідності та Свободи на Майдані, намагалися пройти до Офісу президента. Їх біля загорожі на Банковій зупинили кілька кордонів поліції.

Демонстранти прийшли на Банкову приблизно о 18:30, скандували "Пропускай" та "Зелю геть". Пізніше почалася штовханина між учасниками акції та правоохоронцями.

Приблизно о 19:30 більшість демонстрантів залишила Банкову, частина з них повернулася на Майдан. Кількість поліцейських біля Офісу президента скоротили.

Українська правда повідомляє, що в акції взяли участь активісти "Демократичної сокири" та "Руху опору капітуляції". Демонстранти вимагали відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака протягом 10 днів, інакше погрожують розпочати безстрокову акцію протесту з вимогою імпічмента Зеленського.

Раніше учасники акції розмістили на Майдані великий банер з портретами Володимира Зеленського та Андрія Єрмака та з написом "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність".

Активісти "Демократичної сокири" також тримали банер з написом "Імпічмент".

Автор фото, Ян Доброносов

Чому протестують

Одна з основних причин - оприлюднене цього тижня розслідування Bellingcat щодо так званого "Вагнергейту" - невдачі у 2020 році "спеціального заходу" Головного управління розвідки Міноборони та СБУ з доставки в Україну кількох десятків російських найманців, які воювали на Донбасі.

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Як відомо, 29 липня 2020 року в Білорусі затримали групу чоловіків, начебто причетних до російської приватної військової кампанії "Вагнер".

За даними білоруської влади, всі затримані були бійцями приватної військової компанії "Вагнер", 14 з них воювали на Донбасі. 30 липня затриманих звинуватили в підготовці терактів у Білорусі.

Офіс генпрокурора звернувся з запитом про екстрадицію "вагнерівців" 12 серпня 2020 року, проте вже 14 серпня Білорусь передала 32 з 33 затриманих Росії, ще один з затриманих був громадянином Білорусі, тому його не передали.

Пізніше українські журналісти та деякі політики заявили, що таким чином зірвалася "блискуча операція" українських спецслужб. Начебто "вагнерівців" виманили з Росії, запропонувавши їм участь у військовій кампанії за кордоном, а потім, під час перельоту Мінськ-Стамбул, планували раптово посадити літак в Україні і затримати всіх фігурантів.

Звучали гучні звинувачення у держзраді та спеціальному зливі інформації Росії. Начебто операцію призупинили після наради в Офісі президента за участі Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська розвідка створила підставну приватну військову компанію і запропонувала заробити у Венесуелі учасникам конфлікту на Донбасі, але привезти їх до Києва не вдалося, констатує звіт Bellingcat

Втім, оприлюднений у середу звіт групи розслідувачів Bellingcat про операцію українських спецслужб, які планували виманити з Росії й заарештувати понад 30 бійців приватної військової компанії "Вагнер", не дає відповіді на запитання, з чиєї вини ця операція зірвалася.

Хоча у звіті йдеться про те, що відкласти спецоперацію доручив голова Офісу президента Андрій Єрмак, розслідувачі не знайшли підтвердження, що операцію цілеспрямовано "злили".

Роман Доброхотов, який зі своїм російським виданням The Insider був долучений до розслідування Bellingcat, каже, що немає доказів "зливу" операції Єрмаком чи Зеленським, але є підстави говорити про некомпетентність та інтриги причетних до неї.

"Ми до цього часу не почули офіційної відповіді Зеленського та Єрмака з цього приводу. Особливо цікавлять слова президента, оскільки він до цього давав лише дуже розпливчаті, якісь двозначні коментарі. То спочатку взагалі заперечувалася ця операція, то стверджувалося, що ніхто її не переносив, то це була не українська, а чиясь інша операція", - розповів Доброхотов у коментарі каналу "Настоящее время" у середу.

На питання про те, чи справді у Зеленського між операцією з затримки "вагнерівців" та перемир'ям на Донбасі (про яке домовлявся Андрій Єрмак) обрали саме перемир'я, Роман Доброхотов відповів, що "це не зовсім так".

"Вони ж не скасували операцію. А Єрмак сказав, що її треба перенести на тиждень. І це також викликає питання, чому, наприклад, за два дні до початку дії перемир'я ця спецоперація була настільки політично небезпечною, а після вона вже перемир'ю не загрожувала? Це видається не дуже переконливим", - говорить про сумніви розслідувачів Роман Доброхотов.