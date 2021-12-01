Нові пенсії, ціни на газ та чергові обмеження для невакцинованих - зміни грудня

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Збільшення мінімальної зарплати та пенсії, чергові обмеження для невакцинованих, можливість "прописатися" в квартирі онлайн. За місяць до Нового року набувають чинності закони і урядові постанови, які можуть стосуватися і вас.

Нові пенсії та зарплати

З 1 грудня в Україні зростуть мінімальні зарплати та пенсії. Це пов'язано із черговим підвищенням прожиткового мінімуму в Україні, що передбачене у держбюджеті-2021.

Мінімальна заробітна плата зросте із 6000 до 6500 гривень. Відповідно до неї також будуть підвищені соціальні виплати.

Розмір мінімальної пенсії для чоловіків і жінок, які досягли пенсійного віку - 60 років - збільшиться на 80 гривень: із 1 854 грн до 1 934 гривень. Умовою отримання мінімальної пенсії є страховий стаж у чоловіків 35 років, у жінок - 30 років.

Мінімальна пенсія для 65-річних пенсіонерів та старших, які не працюють і мають необхідний страховий стаж, становитиме 2600 гривень - 40% від розміру мінімальної зарплати по країні.

Максимальний розмір пенсії становитиме 19 340 гривень.

В уряді нагадують, що усі перерахунки пенсій відбудуться автоматично, пенсіонерам не потрібно звертатися до відділень Пенсійного фонду.

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Не щепився - не працюєш. Кого стосується новий перелік

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік працівників, які не будуть допущені до роботи, якщо не матимуть щеплення від Covid-19.

З дев'ятого грудня ці працівники мають бути відсторонені від роботи. Робочі місця за ними зберігатимуться, зарплата - ні.

До освітян і держслужбовців, які вже мають такі обмеження з восьмого листопада, додали:

працівників підприємств та установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

працівників держпідприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У цьому списку, зокрема, "Укроборонпром", "Укрзалізниця", "Нафтогаз", "Укрнафта", "Чорнобильська АЕС", "Антонов", "Миколаївський суднобудівний завод", аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Південмаш", "Інститут Патона", "Ощадбанк".

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, На "Укрзалізниці" не пускають у потяг пасажирів без сертифікатів про щеплення. З дев'ятого грудня невакциновані провідники потягів зможуть працювати, тільки якщо теж будуть вакциновані

1000 за вакцинацію - гроші, ваучер чи сертифікат?

З 19 грудня влада обіцяє розпочати кампанію з виплат по 1000 гривень людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. До кінця року на це мають виділити три мільярди гривень, стільки ж - на початку 2022 року.

Але йдеться не про гроші "на руки".

"Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт", - писав у Facebook речник президента Сергій Никифоров.

Планується, що можна буде купувати квитки на залізницю чи авіаперельоти всередині України.

За його словами, ініціатива президента - це "масштабна програма з підтримки бізнесу". Таким чином влада хоче допомогти тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Автор фото, Facebook/Олексій Голобуцький Підпис до фото, Жарти і меми про обіцяні 1000 гривень за вакцинацію у соцмережах не зникають

Проте станом на 1 грудня механізм таких компенсацій ще розроблявся.

Влада обіцяє, що кошти отримають всі, а не лише ті, хто користується застосунком "Дія". Але як саме люди, котрі не мають смартфонів, одержать 1000 гривень, наразі не повідомляють.

Реєстрація онлайн замість паперової

1 грудня набуває чинності закон "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", який дозволяє онлайн реєстрацію місця проживання.

Це можна буде зробити на порталі "Дія" чи через застосунок "Дія" в смартфоні.

Спочатку система запрацює на порталі, а за кілька тижнів - у смартфоні.

Як пояснювали у міністерстві цифрової трансформації, відтепер штамп в паспорті буде не потрібен.

Людина не повинна збирати довідки, а лише зареєструвати відповідну заяву у "Дії". Через 24 години її мають опрацювати.

Така законодавча новація стосується не лише українців, які мають ID-картку, але й власники паспортів-книжечок.

Автор фото, UNIAN

Керівник мінцифри Михайло Федоров пояснював, що прописатись у власній квартирі можна буде автоматично, оскільки після авторизації у "Дії" підтягнуться дані про нерухомість особи.

Щоб прописатися в чужому житлі, потрібна буде згода власника і його підтвердження електронним підписом.

Водночас у мінцифри визнали, що закон впроваджуватиметься по всій Україні поступово, в залежності від наповнення електронних реєстрів громад.

До набуття чинності закону в тестовому режимі послуга діяла у Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі.

Чи зростуть ціни на газ?

30 листопада закінчилася дія тимчасових контрактів із компанією "Нафтогаз" на постачання газу побутовим споживачам за програмою "постачальник останньої надії" (ПОН) з пільговою ціною - 7,96 гривні за кубометр.

Ця компанія, яку уряд визначив як ПОН, попередила таких побутових споживачів газу, що із 1 грудня вони мають обрати ринкового постачальника газу і з ним укласти договір впродовж 60 днів.

Автор фото, UNIAN

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На сьогодні газопостачальна компанія "Нафтогаз" за програмою ПОН обслуговує близько 600 тис. домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.

"Нафтогаз" радить їм обрати постійного постачальника - або і далі працювати з НАК за річним тарифом 7,96 грн за кубометр (уклавши окрему угоду), або перейти до іншої приватної компанії.

Інакше через два місяці постачання газу можуть припинити. Для клієнтів за програмою ПОН від "Нафтогаз" ціна палива на перехідний період у наступні два місяці може суттєво вирости.

Адже у жовтні кабінет міністрів зобов'язав компанію "Нафтогаз" знизити ціну для ПОН споживачів до 7,96 гривні за кубометр на два місяці, жовтень і листопад, після того, як вона сягнула 16 гривень.

І з грудня на таких споживачів може чекати нова, ринкова ціна.

Програму ПОН запустили минулого року, коли у багатьох приватних постачальників ціни на газ різко підскочили і держава зобов'язала "Нафтогаз" тимчасово продавати їм паливо за зваженою ціною.

"Нафтогаз" готовий підписувати довгострокові контракти з фіксованою ціною до квітня 2022 року на рівні 7,96 грн за кубометр.

Компанія наразі має близько 1,5 млн власних приватних побутових клієнтів.

Популярні пакети в супермаркетах - тільки платно

Автор фото, UNIAN

З 10 грудня починають діяти деякі статті закону "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Звичні для всіх надтонкі, тонкі та оксорозкладні пакети товщиною до 50 мікрометрів можуть лише продаватися, а не надаватися на безоплатній основі, як це зазвичай відбувається у торгівельних мережах.

Ця норма закону поширюється на усі сфери обслуговування: кафе, супермаркети тощо.

Повна заборона таких пакетів почне діяти з 9 березня 2022 року.

Виняток становитимуть біорозкладні пакети, а також ті, що використовуються як первинна упаковка для пакування чи транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. Але і їхня заборона планується - із січня 2023 року.

За даними уряду, щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, у той час, як у країнах ЄС цей показник - 90 пакетів на людину.

За порушення закону штрафуватимуть тільки розповсюджувачів, а не покупців.

Послуги "Укрпошти" подорожчають

З 1 грудня тарифи на послуги "Укрпошти", яка для багатьох є альтернативою дорожчих приватних поштових компаній, зростуть в середньому на 15%.

Зокрема, тариф на пересилання звичайного листа чи вітальної листівки зросте з 13 грн до 15 грн.

Пересилання бандеролі вагою до 250 г збільшиться із 19,50 грн до 22,50 грн.

Автор фото, UNIAN

Подорожчають також рекомендовані відправлення.

Тарифи на пересилання посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг у межах України не зміняться і становитимуть 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.